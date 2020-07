Santa Lucía es ahora un paseo 'fantasma'; luce desolado ante restricciones

Monterrey.- "Lucía" el Paseo Santa Lucía... y es que a raíz de las restricciones por la pandemia, este paseo tradicional de Monterrey tiene casi cuatro meses y medio que ya no luce.

Sin espejo de agua, el canal del Paseo Santa Lucía está totalmente seco y desolado.

Y al no haber el atractivo el agua, los negocios de la zona lucen cerrados, pese a que tienen permiso para abrir.

No hay paseantes, no hay los tradicionales paseos en las lanchas y no hay ninguna actividad.

Este es un golpe no sólo a un paseo tan icónico en Monterrey, sino al turismo.

En los 13 años que tiene de haber sido inaugurado, este canal, cuya extensión es de casi tres kilómetros, nunca había lucido seco por tanto tiempo.

Este paseo es una de las 13 maravillas de México creadas por el hombre.

Es emblemático por ser un paseo que conecta a la Macroplaza con el Parque Fundidora, donde miles de regios acostumbran pasear.

Y está considerado como el río artificial más importante de América Latina.