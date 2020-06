Paseantes demandan cobros más bajos

Nuevo León.- Tras la contingencia por el coronavirus, el parque Chipinque cerró sus puertas el pasado 17 de marzo, sin embargo con la reapertura económica volvió a abrir sus puertas el pasado 15 de junio, pero regresó con un incremento de precios, lo cuál ha desmotivado a los visitantes a acudir a la emblemática montaña.

Antes de la pandemia, se cobraba la entrada en $20 pesos por peatón, ahora la entrada es de $70 pesos, lo que señala que aumentó su costo un 250 por ciento.

De igual forma, en el costo de la entrada al parque en general hubo cambios, pues antes el precio era de $135 pesos en auto y con esa cantidad podían entrar los que iban a bordo de el vehículo, pero ahora el costo es de $70 pesos por persona, por lo que de viajar cuatro o cinco personas se estaría pagando $280 ó $350, un aumento de 107 y 159 por ciento.

Asimismo, en el caso de los clientes con membresía, que tiene un costo de $4,300, estos podía ingresar sin costo, y si lo hacia en automóvil las personas que viajaban con él lo hacían gratis, pero ahora solo aplica el beneficio para el titular, por lo que el resto debe pagar $70 pesos.

Si bien el parque reabrió, esa reapertura está limitada, pues antes había la posibilidad de realizar más actividades de ejercicio físico como utilizar los aparatos ubicados en el jardín, así como ciclismo, observación de diferentes áreas verdes durante el recorrido, senderismo, acceso a miradores y áreas recreativas, de descanso, y era por menor costo y las horas que el visitante quisiera permanecer en la montaña.

Ahora, por un mayor costo solamente pueden entrar al parque Chipinque por máximo dos horas y sólo se tiene acceso a actividades de senderismo en tres circuitos de vereda; y para ciclismo en solo dos pistas.

La familia de doña Laura Delgado llegó en taxi a este pulmón en San Pedro, pero al enterarse del aumento y de que no aceptaban pago en efectivo no les quedó de otra que regresarse a su casa. El taxista y la familia tuvieron que meter reversa porque no habían hecho el pago vía electrónica.

"Cobran $70 pesos y es en línea, entonces vamos para atrás... Es caro, ni modo", dijo el operador.

"No es justo, porque se supone que son parques recreativos, naturales para que uno venga a hacer ejercicio, a mí se me hace demasiado excesivo", manifestó una de las paseantes.

"El problema es que tenemos que pasar a sacar el boleto en línea, y ni modo, para abajo", lamentó otra visitante.

Los ciclistas que acuden habitualmente consideraron que el alza no se justifica por el estado de la carpeta asfáltica y por la falta de iluminación.

"La calle siempre está igual, nunca la han arreglado, en las mañas a veces no había luz, yo no estoy en contra del cobro, siempre y cuando si le inviertan más", aseveró otro de los deportistas.

"Ha habido muchas caídas fuertes por boyas sueltas o baches", alertó un ciclista.