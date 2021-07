¡Piénsele! Regreso el horario y también las filas para el trámite de pasaporte

Monterrey, Nuevo León.-Los módulos para expedir el pasaporte, extendieron su horario de atención a partir de este lunes, sin embargo, las filas no se hicieron esperar.

Desde las 06:00 horas las hileras de personas comenzaron a formarse afuera de las instalaciones de la dependencia de la colonia Roma, en el municipio de Monterrey.

Los solicitantes manifestaron que se tomaron el tiempo suficiente para esperar a ser de los primeros en recibir atención aunque tenían su cita a partir de las 08:00 horas.

"Tenía fecha hoy a las 08:20. Vine temprano porque antes no me había tocado así y ahora me tocó prevenir"