"Partidos se han acercado": Clara Luz Flores sobre su futuro

La alcaldesa de Escobedo luego de renunciar a su partido tras 22 años de militancia, señaló que ha tenido el ofrecimiento de varios partidos políticos para que integre sus filas rumbo al 2021.

Aunque no se ha definido, Flores, no quiso adelantar que partidos las han buscado en busca de una posible integración, cabe mencionar que falta poco más de un año para la elección del 2021.

"Ha habido más acercamientos, algunos oficiales, algunos no oficiales, algunos para platicar otros para invitar, ha habido muchos y precisamente esa es una de las cosas que aporta a la nueva visión a todas las personas que se quieren unir y que dicen que hacemos pues aquí estamos, podemos incluirnos en esta nueva visión y aportarle valor a la entidad... no les puedo decir porque oficialmente no han sido, pero han sido varios", indicó la edil.

Flores, afirmó que sigue en pláticas, sin embargo, no descartó la posibilidad de la vía independiente ya que al cuestionarle sobre ello se limitó a explicar lo que podría hacer por el estado.

"No he dicho ni que no me siento cómoda en un partido ni que si ni que no, lo único que he dicho es que me han invitado de muchos y que tendría que analizar en lo particular y no en esta Nueva Visión, lo que queremos aquí es construir nuevas formas de hacer las cosas y en esas nuevas cosas, están las inimaginables porque no sabemos estamos construyendo una nueva visión, hay todas las opciones", puntualizó.

Al señalarle que se le ha visto con el color guindo distintivo de Morena, comentó entre risas "hoy ando de fucsia y verde fosfo, este lo tiene la nueva visión".

Cabe recordar que los rumores sobre su posible integración al partido de Morena, han ido en aumento al tener una relación cercana con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y la presidenta Yeidckol Polevnsky.

Por último, la alcaldesa confirmó que no conformará un nuevo partido ya que los tiempos legales para ello son muy cortos, lo que a final de cunetas no se podría concretar.