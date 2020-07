Posponen de nuevo reapertura de Parque Fundidora; ahora por falta de luz

La reapertura del Parque Fundidora sigue sin poder llevarse a cabo, pues fue pospuesta por segunda vez, la primera ocasión fue debido a que continuaría la tormenta tropical "Hanna" y ahora por las afectaciones que dejó, pues el lugar se encuentra sin luz.

El director general del parque, Fernando Villarreal Palomo, indicó que además de quedarse sin luz, el personal del lugar se encuentran limpiando la basura que quedó sobre la pista.

"Está en labores de limpieza de la pista porque está llena de escombros y de ramas del huracán aparte no tenemos electricidad por parte de la CFE entonces está ahorita nuestra gente limpiando la pista para que puedan volver los visitantes.

"Estamos en espera de que llegue la luz porque sin luz no se pueden abrir las plumas de los estacionamientos, no hay internet, no hay agua para los bebederos entonces esperamos a que nos regrese la luz la CFE", comentó el director general.

Agregó que desde el lunes se estuvo viendo la cuestión de la luz, sin embargo lo demás que se tenía que hacer dentro del parque ya se hizo, por lo que de regresar la luz esta tarde estarían abriendo hoy sino hasta el día de mañana.

"Entendemos que deben estar muy atareados (la CFE) en toda el área metropolitana con tantos reportes entonces estamos esperando a que nos den respuesta el día de hoy.

"Si llegamos a tener luz alrededor de las 3 o 4 de la tarde lo abrimos aunque sea un ratito y sino pues mañana", mencionó Villarreal Palomo.

El Parque está cerrado al público desde el 16 de marzo, primero por las dificultades económicas, luego por el Covid-19 y ahora por consecuencias del fenómeno meteorológico.