Parque Fundidora sería 'patrimonio ecológico' para ponerle un alto a su sobreexplotación

Nuevo León.- Con el fin de que el Parque Fundidora retome su vocación de ser un espacio público, las diputadas Claudia Tapia e Ivonne Bustos, presentarán hoy una iniciativa de reforma de ley para que dicho jardín sea considerado "patrimonio ecológico" de Nuevo León.

Dicha iniciativa, de la cual El Horizonte tiene una copia en primicia y que será presentada hoy en el Congreso local, obligará al estado a garantizar presupuesto fijo y permanente para la manutención del parque, a fin de que este no tenga que recurrir a la explotación de sus áreas verdes para sobrevivir.

Otro punto en el proyecto legislativo es que se limitará el número de eventos masivos, los cuales deberán estar sujetos a la aprobación del consejo del parque.

Además, la ley prevé que a Fundidora se le mantenga y proteja como un sitio histórico, de arqueología industrial e incluso considerarlo "patrimonio ecológico" de Nuevo León.

Se trata de una iniciativa de reforma a la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado denominado Parque Fundidora la cual fue elaborada por la legisladora local independiente Claudia Tapia Castelo y la del Partido Verde Ecologista, Ivonne Bustos Paredes.

"La presente iniciativa tiene por objeto asegurar una correcta gestión y administración del Parque Fundidora, y de los espacios públicos que se le han entregado para su operación y custodia, restringir la realización de eventos ajenos a su objeto social, y garantizar que el gobierno del estado otorgue recursos suficientes no sólo para el gasto corriente, sino para acciones de mantenimiento de su infraestructura, conservación de su flora y fauna, desarrollo de programas de educación ambiental, y acciones para el fomento a una sana convivencia familiar, en el entendido de que el Estado no puede renunciar a su obligación, con el falso argumento de no contar con recursos", señala el proyecto de reforma.