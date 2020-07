Sufre pareja de la tercera edad desplome del techo de su vivienda

Nuevo León.- Primero se inundó su humilde vivienda

"Mi sorpresa que sería que ya tenía mucha agua ahí metida y empezó más fuerte a arreciar y pues haga de cuenta, todo se me inundó", narró Guadalupe Sánchez.

Y a los pocos minutos parte del techo de lámina se desplomó, pues la tormenta derribó los árboles del patio y cayeron encima.

"Yo no me había dado cuenta por andar sacando el agua y todo eso y no sé de qué manera me acerqué para allá y fue cuando me topé con el foco y dije: 'pues que pasó aquí', ¡nada! ya sentía que se me había derrumbado, o sea ya se había caído, pero a la vez dije se me va a derrumbar aquí arriba", explicó.

En la vivienda habitan sólo ella y su esposo, ambos de la tercera edad y con discapacidad motriz.

"Yo sola no puedo, barrer no puedo, sí, ayer barrí todo este montón mire, ahí como pude verdad, me lo traje ahí despacito, daba una y luego daba otra y me paraba, daba otra y me paraba".

Es por ello que pide apoyo para poder levantar de nuevo su hogar.