Parálisis económica desatará oleada de violencia: expertos

Fiscalistas, analistas políticos y diputados federales urgieron a las autoridades federales, estatales y municipales a reactivar inmediatamente las actividades productivas, esto ante la posibilidad de que se presenten quebrantos en las economías familiares y a su vez se conviertan pronto en inseguridad y violencia.

En entrevista con El Horizonte, el fiscalista, Fidencio Montemayor Garza, puntualizó que la economía debe activarse de inmediato, pues ya es palpable el impacto en pequeñas y medianas empresas, las cuales no tienen producción ni ingreso y se encuentran a punto de irse a la quiebra.

"Esto debe ser ya, no puede pasar del día último de este mes, porque de ahí creo que va a derivar en una situación más compleja de desempleo, después de eso va a seguir un tema de saqueos, violencia y ya no nada más nos vamos a preocupar por la salud sino también de la seguridad.

"Las pequeñas y las medianas empresas no creo que aguanten un mes más con cero ingresos, eso es algo que vamos a tener que enfrentar. Para el estado es muy fácil decir que la gente se vaya a su casa y pagarles aunque no produzcas, el problema es que si no tienen ingresos ¿Con qué les van a pagar?", recalcó Montemayor.

Ayer, El Horizonte dio a conocer que algunas familias han tenido que recurrir al trueque de mercancía para sobrevivir porque se quedaron sin ingresos al tener que cerrar sus negocios.

Por si fuera poco, el gobierno federal anunció que la cuarentena no concluirá el 30 de abril, sino que se extenderá un mes más por lo que las actividades se reactivarían hasta el 1 de junio.

Ante este panorama, el analista político Benjamin Castro sostuvo que las actividades de producción pueden reactivarse si se toman las acciones de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias.

"Es posible mantener la producción, es posible mantener la actividad comercial si tomas las medidas de precaución que han estado recomendando las autoridades aquí y en el mundo entero.

"El impacto va a ser enorme, porque cualquiera de las PyMEs están muy afectadas con la mitad de sus ventas, no están teniendo clientes, no están tendiendo ventas", apuntó Castro.

Al respecto, el diputado federal del PT, Santiago González, señaló que es urgente que se reactive al menos el 50% de la actividad que hasta hoy ha sido detenida, para evitar un colapso mayor y por consecuencias el registro de problemas severos de inseguridad.

"El sector productivo lo que tiene que hacer por ejemplo una parte del personal puede trabajar un día y otra parte otro día, es decir que el personal trabajaría un día sí un día no; así la industria y el comercio en general no pararían al 100 por ciento"

"El encierro debe ser parcial, lo que si debe existir es que los eventos masivos esos deben seguir con la indicación, lo que debe existir es el trabajo, y los patrones deben proveer todos los materiales que signifiquen protección para el trabajador", recalcó el diputado federal Santiago González.