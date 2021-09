Hacen largas filas en el Congreso para vacunar a hijos menores de edad

Una larga fila en las afueras del Congreso del Estado realizaron padres de familia la mañana de este viernes, en busca de un amparo solicitando la vacuna contra el Covid 19 para sus hijos menores de edad.

Diputados de la bancada panista recibieron la papelería de los tutores que requieren que sus hijos sean inoculados .

Javier Alejandro acudió junto con sus padres para realizar este trámite.

"Es importante porque muchos jóvenes también se están enfermando de Coronavirus con las nuevas cepas y pues ahora tenemos más riesgos y no me parece justo que no nos brinden esa vacuna", finalizó el joven de 15 años.