Padres de 'niños genio' exigen destitución de titular de Educación

Padres de familia de "niños genio" arrancaron con una campaña vía Internet para solicitar la destitución de la secretaria de Educación, María de los Ángeles Errisúriz.

El movimiento lo realizan a través del sitio change.org, y la fundamentan en que la funcionaria queda rebasada para garantizar una educación de calidad a los estudiantes con coficiente intelectual alto, y ante la decisión de cerrar el Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA).

La petición de recolección de firmas en el portal de Internet fue realizada por Marely González, desde hace dos semanas.

"Los niños del estado de Nuevo León no están recibiendo educación de calidad, el estado no da buenos resultados académicos, los niños de altas capacidades intelectuales están siendo discriminados, el centro de alto rendimiento académico, así como otras escuelas públicas están en las peores condiciones, no nos dejan crecer, la educación en Nuevo León está siendo destruida y los derechos humanos de los niños pisoteados", se lee en la petición.

El 27 de febrero, El Horizonte publicó que los padres de los pequeños emprendieron una lucha para que se les respete la currícula de estudios que llevaban, pues denunciaron que la Secretaría de Educación hizo cambios con los que planea convertirlos en una "escuela regular".

Aunado es esta queja, los padres de familia denunciaron que el gobierno estatal además de cambiar los contenidos del Centro de Alto Rendimiento Académico (CARA), busca destituir al fundador del Programa de Talentos, Juan José Quintero.

De igual forma presentaron una denuncia ante la dirección de Relaciones Laborales de la Secretaría de Educación, que dirige Carlos González Moncada. En el escrito se tomó nota de una presunta agresión a una menor por parte del maestro Jorge Alberto González González. Además, la queja es extensiva a la directora del plantel Claudia Aurora Martínez Morales, por ordenar hostigamiento en contra de la hija del padre quejoso.