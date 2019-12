Padre Luis E. Villarreal con el corazón dispuesto para ayudar al migrante

Yo llegué a la Parroquia San Francisco Javier de Guadalupe en 2002, hace casi 18 años y entonces algunas personas de paso llegaban a la parroquia en busca de ayuda y ese fue el primer foco de atención para darles apoyo, no en la parroquia, donde no había un espacio adecuado, sino para construir un albergue propiamente adecuado para recibir personas migrantes, principalmente extranjeros centroamericanos.

El ejemplo del padre (Pedro) Pantoja en Saltillo, algunos testimonios de sacerdotes de Estados Unidos y de México que trabajaron en la migración me animaron a construir un albergue en el territorio parroquial que comenzó en 2004 y en abril de 2008 comenzaron a llegar los primeros migrantes.

¿Hubo algún caso que lo haya impactado?

Claro, muchas personas que llegaban con sus historias a la parroquia y platicando con ellas y ellos, te das cuenta que la migración no es un asunto de un cruce de fronteras sin papeles, es un fenómeno social convertido en crisis humanitaria y no podemos llamar a los migrantes simplemente, invasores, ilegales, intrusos como a veces se les ha llamado.

Creemos que la migración debe ser tratada de otra manera, integral, con políticas públicas, con solidaridad profesional y no decir solamente: "¿dónde los pongo? ¿A dónde los mando", sino ver cómo estas personas que deciden llegar acá, puedan continuar su viaje o quedarse y tengan un trato digno y verdadera integración en la sociedad si deciden quedarse por acá.

¿A cuántas personas se ha atendido?

En 2010 comenzamos a contabilizar 770 personas, pero este año 2019 vamos a superar los 6,000 recibidos por las caravanas que todo el primer semestre de este año repercutió en un población cuantiosa en los albergues, luego vino un cambio de política gubernamental y ha bajado su número, pero ya hemos roto todos los antecedentes.

¿Cómo se trabaja para dar continuidad al proyecto?

Hay muchas personas e instituciones privadas voluntarias que ayudan, contamos con esa solidaridad, la feligresía de nuestra parroquia San Francisco Javier, instituciones privadas y gente que se acerca, además de los voluntarios y el papel de las universidades como el Tec de Monterrey, la Udem, la UANL, la Metro con sus servicios sociales nos ha ayudado mucho en la atención a los migrantes en las atenciones psicológicas, jurídica y médica.

¿Cómo es un día de su vida?

Además de asesorar el funcionamiento de la Casa Nicolás y ser su fundador, yo doy clases en tres lugares distintos; la Facultad Libre de Derecho, en el Centro Cultural Noyola y en el Seminario de Monterrey, además soy el Párroco de San Francisco Javier que está a cinco cuadras de la casa Nicolás.

¿Cuál actividad resulta más satisfactoria?

Las actividades que realizo me colman en mis aspiraciones personales, la docencia, tengo tres tipos de trabajo docente. En el seminario doy clases en el Instituto de Teología, en el Instituto de Filosofía, en el Centro Noyola doy un diplomado de la historia de las religiones y las culturas y en la Libre de Derecho imparto la materia de Problemas Socioeconómicos de México, como estudié arquitectura, además de mi formación de presbítero no he dejado de contactar la universidad y el estudio. Antes de entrar al seminario me gradué de arquitecto y la maestría en sociología la curse ya siendo presbítero.

¿Por qué se decidió por el sacerdocio?

Yo estudié desde parvulitos hasta en el Instituto Regiomontano de la colonia Chepevera por el 56 al 68 y en preparatoria en las pruebas vocacionales y junto con mi gusto entré a arquitectura y ahí decidí probar si mi camino consistía en prepararme para ser presbítero de la iglesia católica y me di cuenta que ese era un camino en el que quería servir y dedicarme, hice ocho años de seminario y me ordené en mayo de 1981 y he estado en cuatro parroquias en ciudad Anáhuac, en Santa Rosa de Lima en la colonia Niño Artillero, en Nuestra Señora del Rosario en Juárez y ahora en San Francisco Javier dónde llevo más de 17 años.

¿Qué recuerdos tiene de su juventud? ¿Cómo era?

Muy inquieto me gustó mucho el deporte y salir de excursión. Jugué basquetbol, futbol americano y soccer, con muchas iniciativas fuimos siete varones, tres mujeres; siempre tuve mucho contacto e interacción con mis hermanos y hermanas somos una familia muy unida.

Me gusta la música y soy alegre, se me da hacer amigos, soy muy trabajador, así me gusta ser.

¿Mantienen algún hobbie?

Me gusta caminar al aire libre, y muchísimo leer en digital, literatura, teología, sociología, política... me devoro los textos y como tengo las clases tengo que actualizarme y documentarme mucho, además de mis actividades y me doy tiempo para descansar, orar y tiempo para mí.

¿Hay algún personaje que admire o con alguien que se identifique?

Tengo mucha afinidad con dos santos de la Iglesia, Francisco de Asís en el siglo XIII la edad media, italiano y con Monseñor Oscar Arnulfo Romero que admiro y que son modelos para mi desempeño en la iglesia, aparte al papa Francisco lo tengo como el Papa con el que más me identifico teológica como pastoralmente, no solo por ser jesuita, sino por su visión del mundo, su amor a la Iglesia, su cercanía con los pobres, con los migrantes su valentía para enfrentar las estructuras conservadoras.

¿Música favorita?

De todo, el rock and roll, no se digan los Beatles, con quienes crecí, los Rolling Stones, también las rancheras y las cumbias para una fiesta parroquial; no se diga Queen, U2 que son célebres.

Ahora ¿con qué sueña?

Con una integración digna de los migrantes en el área metropolitana de Monterrey, se lo merecen, si ya llegaron hasta acá y quieren tener una mejor vida, se lo merecen. Sueño con que Estados Unidos reconozca que necesita de los migrantes, conque reconozca que muchos de los problemas que se viven en Centroamérica son por su injerencia histórica, esos son mis sueños.