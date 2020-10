'Quita pacto $10,000 millones a Nuevo León': Estado pide cambios

Monterrey.- En Nuevo León avanza la propuesta de modificar el pacto fiscal de la Federación con la intención de buscar un reparto de los recursos ´´más equitativo´´ para la entidad.

El debate al respecto subió de tono ayer, luego de que el gobierno del estado y el Congreso local se unieron para aprobar una consulta pública sobre el pacto, propuesta que pasó a comisiones para detallar cómo se llevará a cabo.

Por la mañana, el gobernador del estado, Jaime Rodríguez, junto con algunos diputados locales, lanzó la propuesta de consulta pública para definir si los nuevoleoneses quieren que se cambie el pacto fiscal federal "para tener un mejor trato de la Federación".

Para formalizar el proyecto, en palacio de gobierno estuvieron el coordinador del PAN, Carlos de la Fuente; el de MC, Luis Donaldo Colosio; la priísta Karina Barrón y el panista Luis Susarrey.

Ahí, el gobernador Jaime Rodríguez dijo que su administración no empuja separarse de la Federación sino cambiar el reparto de recursos.

"No estamos diciendo salirnos del pacto federal, nunca hemos hablado de eso, estamos diciendo que se tiene que modificar la Ley de Coordinación Fiscal y para eso se requiere que se convoque a una Convención Nacional Hacendaria.

Al respecto, Luis Donaldo Colosio Riojas consideró que se está ´´pidiendo justicia fiscal para los municipios, para los estados de todo el país´´.

En el evento también estuvo presente el tesorero estatal, Carlos Garza, quien señaló que con la fórmula de 1980 la entidad recibía 6.12% de las participaciones y hoy sólo le toca el 4.66 por ciento.

Recalcó que esto significa que Nuevo León reciba prácticamente $10,000 millones de pesos menos.

El pacto fiscal es un acuerdo fundamental que define las "reglas" de las haciendas públicas de los gobiernos estatales y municipales de México.

Según la Secretaría de Hacienda, establece el reparto de facultades de ingresos y responsabilidades de gasto entre los tres órdenes de gobierno.

Por un lado determina la armonización tributaria; es decir, se evita la múltiple tributación y la concurrencia impositiva.

También se fijan fórmulas matemáticas para distribuir los recursos de las participaciones federales entre los estados, lo que brinda transparencia y certeza jurídica.

Además, el pacto establece que debe existir colaboración administrativa en materia fiscal entre la Federación, los estados y los gobiernos municipales.

Aunque tenía unas horas de haber ingresado a asuntos en cartera, el Congreso del estado aprobó ayer realizar la consulta ciudadana para saber si los nuevoleoneses quieren que se reforme el pacto fiscal.

Con 36 votos a favor y dos abstenciones, se ordenó a las comisiones de Desarrollo Social y Economía que comiencen la preparación del proceso.

El documento fue propuesto por el gobernador Jaime Rodríguez y plantea reformar la Constitución federal para que Nuevo León pueda obtener más recursos de partidas federales.

La discusión comenzó desde las 13:20 horas y concluyó a las 14:10 horas con una votación mayoritaria.

Aunque votaron a favor, la bancada de Morena se posicionó en contra del dictamen al manifestar que ´´esas no son las formas´´ de solicitar una modificación al vencer el tiempo de reformar la ley.

En un máximo de tres semanas se definirán los detalles para la realización de la consulta, tentativamente en 2021.

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró ayer el anuncio de algunos gobernadores de la Alianza Federalista sobre la realización de consultas ciudadanas para ver si permanecen en el pacto fiscal.

"Es muy bueno que se le consulte a la gente si se va a proponer una reforma constitucional y si se va a llevar a cabo una controversia entre el gobierno de un estado y el gobierno de la Federación, (pero) que la gente conozca toda la información, que no se engañe", aseguró. Desmintió las acusaciones de algunos mandatarios estatales sobre que no están recibiendo sus participaciones. "No les debemos nada y se entregan todos los recursos que por ley les corresponden. Si tienen pruebas de que no se les han entregado los recursos, que las muestren", retó.