Otras tiendas negocian, pero Oxxo insiste: no pagará renta

A pesar de que no cuentan con ingresos millonarios como las tiendas Oxxo, pequeños comerciantes si cuentan con la voluntad de pagar las rentas de los inmuebles que utilizan para desempeñar su actividad comercial.

O por lo menos, tratan de negociar algún descuento, reportaron dueños de locales comerciales a El Horizonte.

Lo anterior, surgió luego de que este rotativo documentó que la empresa Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V. le notificó a diversos dueños de locales, según el testimonio de estos, de que no les pagará las rentas de tres meses.

Los mismo entrevistados señalaron que otros inquilinos quienes realmente no tienen ventas, se han acercado a negociar los pagos de arrendamientos, pero nunca se han negado con cumplir con esa obligación.

"La negociación que hemos llegado con la gran mayoría que tienen un negocio pequeño es que te ofrecen pagar el 50% y el 50% restante diferido a tres meses.

"A mi lo que me ha pasado es (que me dicen): abril y mayo no te pago el 100%, te pago el 50% diferido y a partir de junio, te voy pagando junio más la parte que no te pague de abril y mayo, pero diferido a tres meses, en tres mensualidades para que no se les junte", puntualizó un rentero quien pidió ser identificado como Jorge Garza, y que le renta a Oxxo un local en San Pedro.

Esa postura contrasta con la de Oxxo que pese a tener presencia en varios países y no haber cerrado tiendas durante la pandemia del COVID-19, determinó unilateralmente que no cubrirá las rentas de abril, mayo y junio.

"Y nosotros hemos accedido con otros locatarios porque están pidiendo que se les difiera, eso se entiende, pero del Oxxo yo entendería que fuera diferido, pero no que sea así autocondonándose los pagos", recalcó Garza.

Otro de los afectados el cual tiene locales en Pesquería y Apodaca dijo que no es creíble que la empresa no tenga capital y puso de ejemplo el anuncio que hizo el pasado martes en el sentido de que durante la pandemia, la empresa ha aumentado su plantilla laboral en 4.8% para atender la demanda.

"Las tiendas de autoservicio están reportando muy buenas ventas y una parte muy importante de la gente que le renta a Oxxo, es que ese ingreso representa gran parte de su presupuesto mensual.

"No son los grandes corporativos porque en su mayoría son personas físicas que la renta del Oxxo representa su gasto corriente, su gasto común día a día y ellos así con la mano en la cintura, te la niegan, hay gente que de eso vive, esa es la parte que ellos no ven", dijo la propietaria.

El martes, El Horizonte dio a conocer que "Cadena Comercial Oxxo S.A. de C.V." anunció a los dueños de locales que no les pagará la renta de tres meses debido a dificultades económicas derivadas del coronavirus.

En total, la cadena tiene 19,330 unidades de las que 18,000 están en México. Si se considera una renta mensual promedio de $33,000 pesos, al mes la empresa se habrá ahorrado $594 millones de pesos y en tres meses $1,782 millones de pesos.