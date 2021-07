ONGs reiteran llamado a definir regreso a clases presenciales en Nuevo León

Nuevo León.- En voz alta, con pancartas y carteles que pegaron en la Secretaría de Salud del Estado, decenas de ciudadanos, padres de familia y niños exhortaron a las autoridades del gobierno de Nuevo León a definir fecha para el regreso a clases presenciales.

Desde las 10:30 horas, los manifestantes se congregaron en la explanada del Congreso del Estado, donde exigieron a los diputados que los acompañaran a pedir una solución a la Secretaría de Salud estatal.

"El objetivo de es aclamar, suplicar a nuestros diputados para que apoyen al gobierno a considerar la educación como una actividad esencial ante esta crisis, a tener una esperanza, una luz verde para un plan de regreso a las aulas en agosto", indicó Carolina, una de las madres de familia protestantes.

El contingente, molesto y con pancartas en mano, ingresó a las instalaciones de la Secretaría de Salud, acompañados de los diputados Luis Susarrey y Claudia Caballero del PAN, así como de Tabita Ortiz de Movimiento Ciudadano, con el fin de solicitar al secretario de Salud, Manuel de la O, que saliera a dar una declaración.

Después de unos minutos, el secretario cedió ante el llamado de padres de familia y atendió a los mismos pero, con condiciones y promesas, de nuevo dio largas a la fecha para el regreso a clases presenciales, prometiéndoles que sería el 30 de agosto cuando se abran las aulas escolares.

"El regreso a clases lo tenemos programado para el 30 de agosto... Vamos a regresar a las escuelas el 30 de agosto si las condiciones epidemiológicas de salud lo permiten", indicó De la O.

Las declaraciones no fueron bien recibidas por los manifestantes.

"Vamos a tomar una fecha el 30 de agosto para el regreso a clases presenciales ¿eso quieren? ok, vamos a hacerlo pero les quiero pedir un favor, quiero que me ayuden. Regresamos el 30 de agosto pero quiero que me ayuden cuidándose con el uso de cubrebocas".

Pese a que el secretario aseguró que llegaría la secretaria de Educación, la funcionaria nunca arribó al recinto legislativo.

Durante la manifestación, las principales líderes de la organizaciones "Abre mi Escuela" y "Voz de la Infancia", lanzaron consignas en las que pedían se respete el derecho de los niños.