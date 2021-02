Olvidan en EUA pedir prueba de Covid-19

Por lo menos eso fue lo que le pasó a Jesús Assad Canavati, un sampetrino que viajó a Orlando, Florida, la mañana de ayer jueves.

En entrevista con El Horizonte, el sampetrino señaló que la prueba sólo se la pidieron en el Aeropuerto de Monterrey y en el de la Ciudad de México.

"Al aterrizar aquí en Orlando, aquí no me pidieron absolutamente nada en relación al Covid, ni siquiera me preguntaron, ni me tomaron la temperatura", mencionó.

Assad agregó que dicha prueba le fue requerida al acudir a las máquinas para imprimir su pase de abordar; y antes de hacerlo, un empleado de Aeroméxico le pidió ir al mostrador con su prueba negativa de Covid-19.

"Me dirigí directamente a las máquinas en las que directamente le pones el número de reservación y te imprime el pase y al poner mi número de reservación inmediatamente identificó que era (vuelo) internacional y en vez de darme el pase me dijo que me presentará con alguien de la aerolínea.

"Entonces fui al mostrador donde hay gente de la aerolínea y efectivamente, aparte de mostrar el pasaporte y la visa me pidieron mostrarles un resultado negativo de la prueba de Covid, lo checaron, se aseguraron que el nombre de la prueba y la fecha coincidieran", explicó.

Al pasar a la sala de abordaje, ahí no le volvieron a pedir nada, más que el pase de abordar antes de subir al avión.

Posteriormente cuando llegó al Aeropuerto de la Ciudad de México, antes de tomar su vuelo hacía Orlando, Florida, le pidieron presentar su test negativo, además de su declaración jurada.

"En la terminal, nos pidieron identificarnos, mostrar la prueba negativa, la volvieron checar ahí en el ´gate´, independientemente de la prueba, esa hoja hay que llenarla y hay que firmarla, es lo que le llaman declaración jurada.

"Eso se le entregué al que estaba en el mostrador ahí en la Ciudad de México, y volvió a checar a detalle, si coincidió con el nombre, con la fecha y con el resultado negativo", relató.

Ya al llegar a Orlando, precisó que las autoridades de migración ya no le pidieron su prueba negativa.

"Le hice la pregunta al de migración, pero como que no era su tema, su responsabilidad, me dio a entender que ese es un tema que lo hace la aerolínea.

"Cuando menos en este aeropuerto de Orlando, Florida, los agentes de migración y los de aduana ellos no están checando el tema de Covid... esa responsabilidad la está ejerciendo la aerolínea", agregó.

En Monterrey fueron alrededor de tres o cuatro minutos más de lo normal para que el personal, que entrega el pase de abordar, checara los documentos de Assad; mientras que en la Ciudad de México fueron alrededor de cinco minutos.