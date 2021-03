Ofrece RSP candidatos "no reciclados"

Tras presentar a sus 26 candidatos a diputaciones locales, el presidente estatal del partido Redes Sociales Progresistas (RSP), Arturo Benavides dijo éstos son caras nuevas que prometen transparencia y pasar las iniciativas que dejaron "guardadas", las legislaturas pasadas.

Acompañado de la candidata a la gubernatura de Nuevo León, Daney Siller, Benavides resaltó que se tienen expectativas muy altas, asegurando que sus aspirantes son respaldados por su estructura y trabajo a la comunidad.

"Más del 80% de nuestros candidatos a diputados locales son caras nuevas, son gente nueva que tuvieron las ganas de participar en la política, que no tenemos candidatos reciclados como los otros partidos, que son los mismos pero en diferente partido cada 3 años.

"Nosotros nos comprometemos a que llegando a la legislación estaremos recabando toda esa información que nos ha llegado a las redes sociales para revivir y hacer realidad lo que los ciudadanos quieren", subrayó.

Mientras que la aspirante a gobernadora, señaló que los candidatos a ocupar un puesto en el Congreso, no fueron impuestos como en otros partidos.

"Somos un equipo que si me arropa, pero me arropa porque tenemos esa característica de querer salir a hacer las cosas bien, que todos están aquí porque quieren estar, no son compromisos de nadie, no los impuso nadie, solo las ganas de ver un Nuevo León que tanta sed tiene de salir de esta situación en donde nos encontramos", apuntó Siller.

Los candidatos son: Christian Alejandro Bocanegra por el Distrito 1; María Isabel Garza Navarro Distrito 2; Enrique Guadalupe Pérez Distrito 3; Marlene Díaz Villarreal Distrito 4; Brenda Elizabeth Santos Martínez Distrito 5; Agustín Serna Cisneros Distrito 6; Miriam Martínez Sepúlveda Distrito 7.

Además de Irma Bertha Rodríguez por el 8; José Rivera Guerra 9; Judith Alejandra Gallegos 10; Norma Idalia Vargas 11; Arturo Benavides Castillo 12; Octavio Martínez 13; Blanca Zavala 14; Jesús Silva 15; Luis Gerardo Chávez 16; Alejandro González 17; Nancy Alanís 18; Adán Sergio Castillo 19.

También Martha Alicia Rodríguez por el 20; Ricardo Reyes 21; Lizeth Dávila 22; Antonio de León 23; Claudia Espinoza 24; Gabriela Olvera 25 y Joaquín Torres por el 26.