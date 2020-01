Ofrece Presidente subsidios a NL para evitar tarifazo; AMLO ordena a 'El Bronco' a dialogar con transportistas

De visita en tierras regias, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció dar apoyo económico a Nuevo León para subsidiar el transporte público, a fin de evitar el tarifazo y el golpe que esto representaría para los ciudadanos.

El mandatario nacional ordenó al gobernador Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, dialogar con los empresarios transportistas para llegar a un acuerdo y resolver el tema.

Ante miles de nuevoleoneses que acudieron a la Explanada de los Héroes para verlo en el evento Jóvenes Construyendo el Futuro, AMLO alegó que lo primero es el pueblo.

"Vamos a continuar apoyando a Nuevo León, sobre todo en lo que corresponde al transporte público, vamos apoyando para que no aumente el precio del pasaje, se les está ayudando para que tengan financiamiento en el Metro y en la compra de trenes y vagones, y se tiene que llegar a un arreglo con los transportistas... sí se puede, lo primero es el pueblo, lo primero es la economía popular, no es nada más decir ya no nos alcanza y vamos a pedir que se autorice el aumento en la tarifa, y el gobierno la autoriza, no, no, hay que buscarle, y si es necesario, subsidiar, nada de satanizar la palabra subsidio", declaró.

"Sí se justifica que exista un subsidio, por eso yo creo que van a llegar a aquí en Monterrey en toda esta zona metropolitana a un acuerdo en el caso del transporte y el gobernador va a tener nuestro apoyo para que tengan financiamiento y también recursos que no van a ser créditos, recursos a fondo perdido, lo que tampoco es fondo perdido, es beneficio para el pueblo", prosiguió.

Acto seguido, el Presidente se llevó una lluvia de aplausos.