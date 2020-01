Nuevo sistema de Salud, ¿no tiene dinero?; alertan: no alcanzarían recursos

Con la llegada del Insabi y la desaparición del Seguro Popular, expertos en economía aseguran que este nuevo sistema será una "moneda al aire".

Lo anterior, ya que consideran que este servicio médico gratuito no contará con los recursos necesarios para atender al 57 % de la población que no cuenta con protección social, y que representa a 71 millones de mexicanos.

El economista, Marco Antonio Pérez Valtier, señaló que la mayor problemática es que no hay una suficiencia presupuestal además que no se garantiza que permanezcan los convenios con hospitales.

"No tenemos esa holgura presupuestal para cubrir todo al 100 %; yo garantizo que el Insabi no le va a dar cobertura al 100 % porque no hay dinero, tan sencillo como eso; yo creo que todavía está en el aire, qué bueno que ya se aprobó, qué bueno que ya salió la ley pero hay que darle celeridad a esto", manifestó Pérez Valtier.

Julio César Arteaga, doctor en economía, expresó que la eventual dificultad presupuestal provocará que baje la calidad del servicio médico y afirmó que el cambio de Seguro Popular a Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) puede tener una motivación política.

"Si no se aumenta la inversión en estos servicios se generaría un problema de escasez de servicios que tal vez se tenga que bajar la calidad que dan porque sería más la demanda; un ejemplo es el IMSS que ya es insuficiente para las personas que ya está atendiendo", apuntó.

Para este año, la federación logró que la Cámara de Diputados aprobara un presupuesto de $40,000 millones de pesos para la creación del Insabi adicional a lo que se destinaba al Seguro Popular que era de $335,561 millones.

En el caso de Nuevo León, el Seguro Popular tenía una bolsa de $1,200 millones de pesos y se le agregaron $72.5 millones de pesos, es decir, tendrá un presupuesto de $1,272 millones.

El también economista y exdirector de la Facultad de Economía de la UANL, Daniel Flores Curiel, previó que a la larga este dinero será insuficiente: "El problema es que existan los fondos para pagar, es como ocurre en muchas otras cosas, como ha ocurrido en los hospitales en los últimos tiempos, que si bien se supone uno debe de recibir una serie de servicios, no se ha contado con el medicamento".

Dejan a miles en el ´limbo´

En tanto, usuarios del Seguro Popular mostraron preocupación pues han acudido a las oficinas de esta dependencia, ubicada en la colonia Buenos Aires a preguntar sobre sus tratamientos y ya está cerrada.

"No, ni sabía que ya había desaparecido el Seguro Popular y ahora ¿cómo la vamos a hacer para utilizarlo?", dijo una beneficiaria.

En el caso de Nuevo León, en el limbo quedaron 1 millón 191,156 afiliados que representan el 24 % de la población y los cuales se atendían en 500 hospitales, clínicas y centros de salud de dicha red.