Nuevo León y la Federación 'no se ponen de acuerdo' y se atora regreso a clases; aquí te decimos qué pasa

El gobierno del estado de Nuevo León y la Federación "no se ponen de acuerdo" y están frenando el regreso a clases presenciales en la entidad.

Y es que desde el viernes pasado Nuevo León pasó a color verde en el semáforo Covid, lo que permite clases presenciales.

Sin embargo, las autoridades del estado sostienen que aún no están las condiciones para reabrir porque los maestros no están vacunados y no todos sus indicadores están en verde.

Esto representa un "choque"en los semáforos de Covid del estado y la Federación, lo cual tiene a padres de familia e instituciones educativas confundidos y hasta molestos pues esperaban una reapertura al llegar a color verde y que reiniciaran las clases.

Padres de familia afirman que más bien esto es un "pretexto" porque podría haber un regreso escalonado con los profesores que sean menos vulnerables, los cuales son más de la mitad.

"Tenemos el censo del Inegi que nos dice que entre el 50% y 60% de los profesores son menores de 40 años; esto implica que no son tan vulnerables al Covid. Entonces nosotros queríamos que eso se fuera trabajando, justamente, para que cuando estuviéramos en verde se regresara a clases, como era la promesa y lo que se había dicho.

"Lo que deberíamos estar haciendo es ver qué escuelas se puedan abrir, que cumplan con las condiciones, qué profesores sí podrían regresar, qué medidas y qué protocolos se van a implementar", indicó Regina Garza, vocera de Abre Mi Escuela Nuevo León.

Además, señalaron, hay estudios que indican que solamente el 5% de los contagios ocurre de niños hacia adultos y el 95% ocurre entre adultos.

El viernes, después de un año, Nuevo León por fin llegó a verde en el semáforo nacional lo cual indica que todas las actividades están permitidas porque el riesgo epidemiológico es bajo.

"Verde: Se permiten todas las actividades, incluidas las escolares", afirma el semáforo nacional.

Pero el de Nuevo León, presentado el 13 de mayo de 2020, afirma que las clases para 1.5 millones de estudiantes reiniciarán hasta la fase de "nueva normalidad" y pone un plazo "indeterminado".

"Hemos decidido que las clases presenciales aún no sean permitidas en Nuevo León, hay muchos maestros que son vulnerables, el Consejo de Seguridad en Salud ha decidido no iniciar las clases hasta que todos los maestros estén vacunados", dijo el secretario de Salud estatal, Manuel De la O Cavazos.

"El semáforo nacional nos tiene en amarillo, nosotros llevamos nuestros propios indicadores", expresó De la O Cavazos el pasado 8 de abril, un día antes de que NL pasara a verde, según el semáforo federal.

´deben dar la cara´

Lo que está detrás de la negativa a reabrir escuelas, dijo la presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, es que el estado no tiene dinero para reparar las escuelas ni para los insumos de prevención que se necesitan.

Ortiz Quintos afirmó que la Secretaría de Educación, a cargo de María de los Ángeles Errisúriz, debe reconocer que fallaron al abandonar los planteles.

"La Secretaria de Educación tiene que salir y dar la cara, tiene que presentar un programa de trabajo, una ruta para limpiar, sanitizar y poner en condiciones las escuelas porque lo que estamos viendo es un silencio irresponsable, donde no dan la cara, en donde no se pronuncian.

"Es ilógico que ahora la federación nos tenga con un semáforo verde y el estado estétodavía limitando el que se déel regreso a clases presenciales, con el protocolo y de manera gradual", señaló Quintos.

El pasado 24 de marzo, El Horizonte dio a conocer que se requieren aproximadamente $1,500 millones de pesos para reparar las 6,000 escuelas del estado.

´EL ESTADO NO PERMITE REGRESO´: TEC

El choque de posturas genera señales de confusión, y ejemplo de ello es que el Tec de Monterrey ha tenido que salir a aclarar a su comunidad que si bien Nuevo León ya está en verde, no regresarán a clases presenciales como en Chiapas porque el estado no lo permite.

"Según el Semáforo de Riesgo Epidemiológico por entidad federativa dado a conocer el 9 de abril por la Secretaría de Salud del gobierno federal, Nuevo León se encuentra en verde, (pero) en el estado fueron reportados seis indicadores en color verde, dos en naranja y dos en amarillo.

"Por ello, el Campus Monterrey del Tec y nuestros demás campus y preparatorias de la ciudad iniciarán la reapertura de sus actividades tan pronto las autoridades estatales lo permitan", señaló la institución.