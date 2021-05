'Nuevo León hará sus propias vacunas Covid', promete Clara Luz si gana la gubernatura

Monterrey, Nuevo León.- Tras su participación en Foro 7, la abanderada de Morena, PT, Verde y Panal recibió preguntas del público que estuvo presente en el estudio, vía Zoom y por control remoto, pues se trata de un formato híbrido.

Fabricar vacunas contra Covid-19 en Nuevo León, construir un circuito elevado que iría por Gonzalitos, Constitución / Morones Prieto, Churubusco, Universidad y Fidel Velázquez, cambiar el sistema de medición de delitos para combatir la inseguridad y crear una agencia estatal para exportaciones e inversión en Nuevo León fueron algunas de sus propuestas.

Soy profesional de la salud y mi pregunta es en relación a la vacuna, ¿Nos podremos sentir seguros y tranquilos de tenerla?

Mi propuesta en el tema de vacuna es obviamente terminar el ciclo que se tiene ahora, pero ya he estado en platica con inversionistas extranjeros, que obviamente la industria de las vacunas está creciendo muchísimo porque hay mucha demanda, y se tienen que instalar en México, y tiene que haber un lugar en donde se tengan que instalar.

Hemos estado en contacto con los clústeres de investigación que ya hay en Nuevo León y que se pueda producir la vacuna en Nuevo león y con eso garanticemos la vacuna para todos los neoleoneses .

¿Qué hará Clara Luz para combatir el tráfico vehicular?

Lo que propongo yo es un circuito elevado que vaya por Gonzalitos, Constitución, Morones Prieto, Churubusco, Universidad y Fidel Velázquez, de tal manera que se pueda subir quién pueda pagar, nos dejan un carril abajo para quién no pueda pagar, porque hay que decir que va a ser de cuota.

Voy a incluir una ciclovía en ese circuito y voy a incluir el transporte de personal y el transporte compartido, que se dé una tarifa preferencial, de tal manera que vamos a garantizar que haya flujo continuo en todas las avenidas del área metropolitana, pero obviamente con ese circuito vamos a darle un muy buen respiro al tema de la movilidad en el estado.

¿Qué propuestas tiene usted para evitar que se vuelvan a presentar índices altos de violencia y de qué manera puede hacer sentir segura a la sociedad?

Con el modelo nacional de Justicia Cívica y Proximidad... este modelo contempla que haya una dignificación de los policías, mejora salarial, que haya proximidad, justicia cívica, que haya esa formación, pero sobre todo cero corrupción, cámaras corporales para todos los policías.

Además, un sistema de reorganización con nuevas tecnologías y cambio de sistemas de medición.

Cambiar el sistema de medición significa que se mida en base a los sucesos, no en base a si nosotros denunciamos o no como ciudadanos; obviamente no queremos denunciar porque sabemos que no pasa nada y perdemos el tiempo si vamos a denunciar.

¿Qué estrategia tiene planeada para apoyar a los emprendedores debido a que sabemos que se retiraron los recursos federales?

Un fondo específico con un centro de innovación de ideas, que va a estar para apoyar a todas las ideas de emprendedurismo, de cualquier nivel, de Pymes, Mipymes. En este fondo vamos a garantizarles que haya acompañamiento y que este acompañamiento los lleve incluso hasta a exportar.

¿Cuál es la estrategia para reactivar?

Va a haber una agencia estatal para hacer exportaciones e inversión, va haber una dependencia exclusivamente para esto, aprovechando la infraestructura que vamos a hacer, con nuestra plataforma logística que tenemos en Nuevo León a garantizar el Interpuerto, que usemos el cruce del puente a Colombia para que podamos importar y exportar.

Fortaleciendo las empresas de Nuevo León, no las empresas de Texas... es muy importante que fortalezcamos a nuestro país y a nuestro estado, nosotros, y precisamente en el modelo va incluida esta agencia que pueda garantizar y acompañar esta inversión.

¿Cómo va a traer más inversión esta agencia?

Esta agencia va a traer más inversión, garantizando infraestructura, seguridad, competitividad, pero además va a hacer que a las empresas locales, las que no se atreven a exportar, pueda darle los recursos y las herramientas y pierdan el miedo para poder exportar, tanto a Estados Unidos como a otros países.

¿Cómo va a funcionar un estado si la gente no se puede mover?

Por eso es importantísimo el tema de la movilidad, yo propongo una reestructura, una reorganización integral de la movilidad.

Con un tren ligero de 126 kilómetros, que va desde García hasta Apodaca, pasando por el Centro, de Escobedo hasta Juárez pasando también por el Centro, la reorganización de todas las rutas de camiones, carriles exclusivos para que los camiones vayan a 30 kilómetros por hora, trayectos más cortos, ciclovías y un viaducto elevado.

Mucho más rápido porque no tienes conflictos de tráfico y mucho más barato porque va a poder garantizar que haya esta movilidad integral, todo en un solo sistema, Ecovía, Metro, camión, tren ligero; todo en un solo sistema.