Nuevo León espera vacunar a 594 mil personas de 50 a 59 años contra Covid-19

Monterrey, Nuevo León.- La Secretaría de Salud informó que en Nuevo León se tiene un registro de 594,000 personas que se encuentran en el rango de edad de 50 a 59 años de edad, por lo que se espera que sea esa la cifra de personas que pueden ser vacunadas en las próximas semanas.

"¿Cuántos adultos están registrados en el grupo de 50 a 59 años? Son 594,000 personas en ese grupo de edad", mencionó la subdirectora del Hospital Metropolitana, Amalia Becerra.

De acuerdo al gobierno federal, la vacunación en el estado para este grupo de edad, iniciará en San Pedro llevándose a cabo el 5 y 6 de mayo; posteriormente se realizará en Parás, Lampazos y Vallecillo los días 3, 4 y 5 de mayo; y finalmente en el municipio de Santa Catarina del 11 al 13 de mayo.

Ante el inició de vacunación para este grupo de edad, la subdirectora del Hospital Metropolitana, hizo un llamado a mantener sus comorbilidades estables al momento de acudir a la vacunación.

"Lo más importante es que todas sus comorbilidades estén estableces, es decir, por ejemplo, si eres diabético tu glicemia tiene que estar controlada, si eres hipertenso tu presión debe estar controlada, porque si después existe un descontrol vamos a pensar que es la vacuna, es muy importante que vayamos en las mejores condiciones posibles.

"Si hay una situación de enfermedad, que decirlo al personal donde te vas a aplicar la vacuna, es muy importante que lo digan", mencionó Becerra.

Asimismo, indicó que, si alguna de las personas no puede acudir a vacunarse en la fecha que le corresponde, podrá hacerlo después cuando se habilite el día para los rezagados.

"No pasa nada si por una condición de salud no te puedes vacunar, va haber nuevamente un día para vacunar a las personas que no se pudieron vacunar por diferentes condiciones", agregó.