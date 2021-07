Nuevo León dice 'no' y se rezaga en el regreso a las aulas

Frente a 24 estados que ya definieron que regresan al aula, Nuevo León se encuentra en el grupo minoritario de ocho entidades que siguen sin acordar el regreso a clases presenciales.

Nuevo León y Michoacán de plano quedan como "coleros" entre las 10 entidades que conforman la Alianza Federalista en el tema de regreso a clases presenciales, esto, a pesar de ser un estado que siempre ha presumido ser vanguardista, y se le asocia con esfuerzo, productividad, emprendedurismo y un buen nivel educativo.



En tanto, Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Colima, Durango, Jalisco, Tamaulipas y Guanajuato ya dijeron que sí vuelven a clases en el siguiente ciclo escolar.

Pero, además, a nivel nacional, frente a 24 estados que ya definieron que regresan al aula, Nuevo León se encuentra en el grupo minoritario de ocho entidades que siguen sin acordar el regreso a clases presenciales, los cuales incluyen a Ciudad de México, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Campeche.

Ayer el gobernador nuevoleonés reiteró la postura de que sólo se retomarán las clases en escuelas si hay semáforo verde para el estado, y que en su caso será un esquema híbrido.

"El esquema que se ha proyectado para el ciclo escolar es un esquema híbrido que permita que vayamos preparándonos, que no tengamos semáforo amarillo, sino que tengamos semáforo verde, si el semáforo no está en verde no regresamos", dijo ayer a El Horizonte el gobernador del estado de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón.

Según la Secretaría de Educación Pública (SEP) por lo menos 12 entidades terminaron el ciclo 2020-2021 con un modelo híbrido que permitió a los niños, cuyos padres así lo decidieron, ir a clases en los salones.

Además, 11 entidades ya le notificaron a esa dependencia que iniciarán el próximo periodo escolar con clases en las escuelas.

En contraste, ayer el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, reiteró que si el semáforo epidemiológico nacional no coloca a la entidad en verde, sí habrá clases, pero sólo vía remota.

Hace días, la titular de la SEP, Delfina Gómez, dijo que aunque con aforos limitados los estados ya tienen clases presenciales son Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y Campeche.

En esa lista también nombró a Nuevo León pues se tenía contemplado que permitieran la apertura de colegios privados y escuelas en 25 municipios rurales, pero eso no sucedió, porque los primeros ya estaban de vacaciones y en los segundos sólo fue para que los maestros realizarán actividades administrativas.

En el caso de Veracruz y Campeche, también se dio marcha atrás, porque los semáforos Covid los regresaron a color amarillo.

En tanto, las entidades que aparte de las que ya cerraron con clases presenciales también iniciarán clases en las aulas a partir del 30 de agosto son Baja California Sur, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán.

De las escuelas que han regresado a clases presenciales, Gómez Álvarez indicó que son 34,317 escuelas entre educación básica, media superior y superior ubicadas en 756 municipios del país.

Además, en siete estados que son Chihuahua, CDMX, Colima, Michoacán, Nayarit, Sinaloa y Zacatecas ya hay aulas abiertas para asesorías pedagógica y socioemocional. En total, suman 30 entidades con algún tipo de actividad en las aulas tanto en el ciclo que cerró como el que está por iniciar.

Nuevo León, ´colero´ entre los aliancistas

Ayer, El Horizonte dio a conocer que padres de familia, niños y organismos privados arreciaron las protestas para exigir la reapertura de las escuelas.

En el Congreso del Estado un grupo de manifestantes encaró al secretario de Salud, Manuel de la O, quien ante la presión les dijo que el 30 de agosto sí habría clases, pero luego matizó afirmando que siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.

Mientras que la mayoría de los socios de NL ya definieron que sí regresarán a clases presenciales a partir del 30 de agosto, nuestro estado no lo ha hecho.

Integrantes de la Alianza Federalista que sí vuelven a las aulas: