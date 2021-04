Nuevo León casi sin agua: Contemplan racionar servicio si no llueve pronto

Nuevo León.-La sequía que se registra en el estado ya amenaza con afectar a la zona metropolitana de Monterrey, pues las autoridades contemplan racionar el agua, situación que no se presentaba desde los años 80´s.

Una de las principales causas de esto obedece a que se encuentra casi vacía la presa Cerro Prieto, en el municipio de Linares, así como al creciente consumo del vital líquido y a la sequía que persiste en el sur de Nuevo León, desde finales del año pasado.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua la presa Cerro Prieto, la cual provee el 15% del consumo del estado, presenta una condición "dramática", pues está al 17% de su capacidad, lo cual no se registraba desde los años 90´s.

Al respecto, el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Gerardo Garza González, dijo a El Horizonte que si no se presentan aguas "extraordinarias" de hoy a junio, lo cual ve "muy difícil", los recortes iniciarán en julio y se extenderían a agosto.

"Empezaríamos a interrumpir el servicio en las horas que dañen lo menos posible a la población, pero estamos hablando de los meses de julio quizá, si acaso no se presentan aguas extraordinarias que lo veo muy difícil", afirmó el funcionario estatal.

Garza González recalcó que con lo que se tiene actualmente de agua, "en teoría" están asegurados 12 meses de consumo, pero solamente dos meses, si el consumo es de 24 horas al día.

"(Tandeo) sí, sería la palabra, todavía no estamos seguros ni en horarios ni en zonas, obviamente nosotros pretendemos que la zona sea rotada para que no impacte siempre a la misma población, si no las partes altas van a ser las más sufridas siempre, entonces vamos a tratar de ver cómo saneamos eso, es lo último a lo que queremos llegar a un tandeo", apuntó Garza.