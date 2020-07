¿Clases Virtuales? Preparatoria Tecmilenio te dice cómo identificar oportunidades

Sabemos que ´la nueva normalidad´ ha cambiado nuestro estilo de vida, en específico la educación, el cual ha tenido una transformación casi inmediata pues desde hace unos meses las clases se volvieron virtuales, debido a la contingencia que hemos vivido. Por esta razón te presentamos siete (7) tips para mejorar, enfocarte y sacar el mejor provecho a esta gran oportunidad de aprender de formas diferentes haciendo uso herramientas digitales que te puede ofrecer la Universidad Tecmilenio.

Si te interesa recibir más información sobre esto da click aquí.

1- El espacio... Tú espacio

Busca un espacio tranquilo, no importa el tamaño, siempre y cuando tenga buena iluminación, ventilación y no esté cerca de cualquier fuente de ruido. Sabemos que en la actualidad no eres el único que estará en casa, por eso mismo te recomendamos utilizar un espacio alejado del ruido o pláticas que te pudieran hacer perder enfoque.

2- Genera hábitos positivos

Para tener un día exitoso, te recomendamos armar tu agenda diaria. Despierta en un horario correcto, no te desveles, dúchate, desayuna y arréglate y realiza alguna actividad física. Vístete como si fueras asistir a la universidad, esto te activará por completo.

3- Tranquilidad y comodidad

Es fundamental que tu espacio sea cómodo, tranquilo y con buena iluminación. Toma tu clase desde algún escritorio, busca una silla cómoda y una mesa con las cosas esenciales, rodéate de cosas que te inspiren y motiven a alcanzar tus objetivos. Recuerda que, a pesar de estar en tu casa, estás tomando una actividad esencial para tu vida.

4- Tu mejor manera de aprender

Existen diferentes tipos de aprendizajes, no todos aprendemos de la misma manera por lo cual es vital que descubras de qué forma aprendes mejor y buscar esos estímulos en clase, así como pedirle a tu profesor ejemplos que te permitan comprender los conceptos. Recuerda que el profesor es tu guía en este proceso de aprendizaje y una comunicación abierta y respetuosa te permitirá encontrar la mejor forma de sacar el máximo provecho de tus cursos. Existen estudiantes que aprenden con la lectura y escritura, si tú eres uno de ellos aplícalo, te ayudará a aprender más rápido tus clases y a dar mejores resultados. Otros más se enfocan en lo visual, de ser tu caso utiliza cualquier recurso para ayudarte a entender de manera más rápida, pero si eres de los que aprenden practicando, que no te de pena pedirle ejercicios al maestro, levanta la mano y solicita que su explicación sea acompañada de un ejemplo, al final el objetivo es aprender.

4- Tu conexión a la red

Algo muy importante, fundamental, es la conexión a internet. Asegúrate de estar en una zona con buena señal de WiFi, de ser posible es mejor que utilices alguna conexión LAN (Conexión directa de manera alámbrica) para tu computadora, eso te dará mayor estabilidad en tu red y así no perderás tiempo con ´caídas´ o ´desfases´.

5- Comparte con tu familia tu agenda

Además de todos los puntos comentados, los horarios son una parte fundamental en el trabajo diario. Es importante compartirlos con tu familia para que los consideren en actividades familiares. Antes de comenzar tu curso, planifica todo, desde tus horarios de clases, descansos, horarios de comida, etc. Es muy importante además tener un calendario con diferentes tareas de gran importancia que te ayudará a aprovechar al máximo tus clases. Por otro lado, utiliza todas las apps digitales necesarias para organizarte.

6- Artículos necesarios

Es importante que te prepares con lo que vas a utilizar para tus clases, como lo dijimos en el punto dos (2) prepárate como si fueras asistir al aula de clases. Te recomendamos tener a la mano siempre, además de tu computadora, unos audífonos, de preferencia inalámbricos para que te den la libertad necesaria, un vaso con agua fresca para mantenerte hidratado. Una libreta y pluma para tomar notas. Dependiendo de las necesidades de tus clases, tener todo los artículos indispensables a la mano, ya sea algún libro, calculadora o cualquier otro objeto que te ayude a llevar tu clase de manera correcta.

7- Prioridades

Un calendario es vital para esta actividad. Lo primero que debes hacer es avisarles a las personas que habitan contigo cuáles son tus horarios de clases, esto te puede ayudar a tener más silencio durante ellas. Tienes que aprender a priorizar las cosas, arma un calendario con clases, tareas y entregas, no dejes todo a tu ´agenda mental´, busca la manera de entregar y trabajar todo con tiempo, dale la importancia a cada cosa. Recuerda que la organización es clave para poder dar el mejor resultado.

Toma en cuenta estos siete (7) consejos, estamos seguros que te ayudarán a sacar el mejor provecho a tus clases, además de que te también te ayudarán a aprender mejor y más rápido. No tengas miedo de intentarlo y aprovecha las diferentes plataformas que Tecmilenio te ofrece para que tu experiencia de aprendizaje digital sea amena y productiva.