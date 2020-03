Norma Leticia Platas, una mujer fuerte en un mundo de hombres

Nació en el barrio bravo de la colonia Independencia, ahí vivió hasta los cinco años, cuando su familia se mudó hasta el lado poniente de la ciudad, donde hasta ahora vive aún con sus padres, pues ya sus ocho hermanos se han casado y tomado sus propios rumbos, pero en este lugar donde ha vivido 43 años de su vida, cursó desde la primaria hasta su carrera profesional, la de abogada, lo que le valió para que ahora lleve las riendas de más de 15,000 elementos que resguardan la seguridad de los neoloneses.

Se trata de Norma Leticia Platas, quien inició a los 18 años en la función pública, le dieron su primera oportunidad, como escribiente en la entonces Procuraduría General de Justicia en Nuevo León.

Esto a pesar de que su padre se oponía a que ella trabajara, al explicarle que temía que dejara sus estudios, una vez que le comenzara a tomar el interés al dinero.

"Yo quería estudiar criminología porque me gusta mucho la investigación, pero el día en el que fuimos para pedir información sobre la inscripción, me dijeron que ya no podía entrar pues era una carrera de reciente creación y estaba ya con el cupo completo, pero cuando estaba ahí nos explicaron que la carrera de derecho tenía muchas materias que coincidían con la de criminológia y me quedé", dijo Plata.

Para el segundo semestre, algunas de sus amigas ya habían conseguido empleo y se habían logrado instalar como escribientes para ir practicando lo que veían en las clases de derecho.

Sin embargo, Lety Platas como se le conoce en el medio policial, buscaba acomodarse también para iniciar su vida laboral, pese a la negativa de su padre, y fue su madre, quien le preparó la comida para que al día siguiente fuera a estudiar y de ahí se fuera a cumplir con lo que sería su primer empleo, aunque aún no era remunerado pues se trataba de prácticas profesionales.

"Mi mamá me dijo que no me preocupara, me hizo el lonche y me fui, y pues ya ella habló con mi papá y ya no hubo problema, llegue a la dirección de averiguaciones previas, donde vieron mi kardex que tenía un sólo semestre y me dejaron ahí", nos platica.

Desde ese día, las actividades y responsabilidades fueron en aumento, pues le fue asignada una delegación del Ministerio Público y luego una Agencia del Ministerio Público en el municipio de Santiago, Nuevo León, donde encontró algunos contratiempos que logró sortear.

"Me dieron la oportunidad de enviar mi papelería para Ministerios Públicos aunque la verdad yo no pensé que iba a quedar, pues esos puestos regularmente eran para personas arriba de los 40 ó 50 años y afortunadamente me quedé y me mandaron a Santiago, ahí me encontré con el director de la policía en ese entonces, que llegó a la oficina y sólo me dijo que me quería conocer, porque le habían dicho que una ´huerca´ había llegado como fiscal, llegó y me dijo eso para luego decirme que él no iba a trabajar con una huerca y se fue, entonces lo vi como reto", relató la funcionaria.

De ahí en adelante fue cambiada para la agencia de Allende, Nuevo León, donde tuvo que aprender cosas nuevas, desde trasladarse en autobús entre otras cosas, para poder cumplir con su labor.

Dentro de su carrera llegó a ser la coordinadora de la Agencia del Ministerio Público especializada en delitos y además de las agencias que se encargan de investigar la violencia familiar y llegar a ser subprocuradora de Ministerios Públicos hasta que se hizo el cambio a Fiscalía.

Al puesto que ahora ostenta como Comisario General dentro de la corporación Fuerza Civil, fue invitada por su antiguo jefe Aldo Fasci Zuazua y desde donde ahora se encarga de la seguridad de todo el estado de Nuevo León.

Su niñez fue como la de la mayoría de los niños de su época, aunque era un poco retraída, jugaba con muñecas, juegos de té, juegos de mesa entre otros que compartía con sus hermanos, sólo tres de los nueve son varones, pero aún convivían como una gran familia.

Nunca fue de antros, pues el primero lo conoció a los 17 años cuando fue invitada por sus tías, pero no le gustó, ya que el humo del tabaco y el alcohol le molestaron.

Su vida ha girado desde hace casi 30 años al trabajo, la investigación pero todo el servicio público haciendo sus labores de la mejor manera, para dejar un legado de trabajo y enseñanza por donde pasa.

Ha rechazado dos propuestas de matrimonio pues las parejas que ha tenido a su lado, no comprenden el compromiso que tiene con el trabajo y ha decidido dejar dichas relaciones para no tener problemas.

"Sí he tenido novio, pero no entienden mi trabajo, el último, que de hecho me propuso matrimonio no entendía cómo era mi trabajo, se molestaba porque a veces no le contestaba el teléfono pero estaba trabajando, y le explicaba que una semana estaba de descanso y la otra de guardia y que en la semana de descanso podíamos salir al cine, a comer, a cenar, pero la otra era de trabajo y no lo entendió por eso pues mejor me quedé con el trabajo".

Su padre ha trabajado para dar estudio a sus nueve hijos, la mayoría profesionistas, otros viviendo en los estados unidos, y sacrificó su jubilación para que todos pudieran terminar sus estudios.

Ahora la comisario Norma Leticia Platas busca llegar a su jubilación de la mejor manera y dejando un legado de derecho y justicia por las instituciones donde le ha tocado servir.