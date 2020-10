Internan a Noé Chávez y no va a comparecencia

Aunque estaba citado a comparecer en el Congreso del Estado, el titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad, Noé Chávez Montemayor fue internado esta mañana en un hospital.

De manera extraoficial, se informó que el funcionario comenzó a sentir malestares, específicamente dolores fuertes en el abdomen y pecho, por lo que tuvo que ser atendido médicamente pues se dijo que padece hipertensión y problemas en los riñones.

Una protesta de taxistas se congregó en el patio principal de la Casa Legislativa en la que manifestaban su inconformidad con Chávez Montemayor solicitando su renuncia.

El titular del Instituto fue citado el lunes a través de un exhorto aprobado por unanimidad por los Diputados en el que solicitaban acudiera a comparecer sobre supuestas irregularidades en el transporte público.

Dentro de los temas a tratar por las bancadas era: el incendio de nueve camiones de Ecovía en una de sus empresas; además de la restricción del horario durante la cuarentena, la suspensión de rutas de camiones entre otros.

La cita era a las 11:00 horas de este miércoles, pero horas antes circuló una selfie de Noé Chávez Montemayor en el que se le veía al interior del hospital.

Se trató de contactar a su personal de Prensa, pero no se obtuvo respuesta.

Afirma que sí se presentará en el Congreso

En declaraciones para este medio, el titular de Movilidad y Accesibilidad confirmó que se encuentra en el hospital desde esta mañana.

"Sí caray, me cobró la factura 14 meses de no parar. Anoche me subió demasiado la presión y como tengo mis riñones poliquísticos empecé a tener problemas y me vine desde las seis de la mañana al hospital", dijo.

Informó que estará uno o dos días internado, pero aclaró que sí acudirá al Congreso cuando le vuelvan a programar su comparecencia.

Agregó que sólo se trató de cansancio y estrés.