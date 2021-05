'No tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña´: Samuel García

Monterrey, Nuevo León.-Tras darse a conocer que la Fiscalía General de la República abrió una carpeta de investigación en su contra, Samuel García publicó que esta dispuesto a aclarar cualquier tema, porque "no tiene nada que ocultar".

El candidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano, respondió vía Facebook al comunicado que emitió esta noche el órgano de justicia y aseguró que no existen irregularidades en su campaña.

El día que una autoridad competente me requiera, voy a presentarme para aclarar cualquier tema porque no tengo nada que ocultar, no hay ninguna irregularidad en mi campaña y mucho menos en mi vida personal o profesional. De lo único que soy culpable es de ir arriba en las encuestas. "Estoy convencido de que la única razón detrás de todas las denuncias, ataques y difamaciones que han surgido en las últimas semanas contra mí y mi familia, es que vamos a ganar la gubernatura de Nuevo León", se lee en la publicación.