¡No te dejes engañar! Aquí las Fake News más sonadas sobre el coronavirus

Con tantos dimes y diretes sobre el coronavirus, no te confíes de los remedios ´caseros´ para curarlo. La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha sido muy clara y específica que el lavado de manos es lo primordial para no contraer la enfermedad.

Debido al gran número de contagios se han empezado a aislar a las personas, pero no es que el virus esté en el aire. También hay que destacar que no tocarse la cara constantemente ayuda a que no te contagies, y esto es siempre.

La crisis del coronavirus en todo el mundo, ha dejado cientos de remedios ´fake´ para curarlos, aquí te decimos cuáles son los que más han circulado y la verdad acerca de esos mitos.

Se transmite por picadura de mosquitos

La posibilidad de contagiarse de COVID-19 a través de la picadura de mosquitos también es una posibilidad que preocupa a muchos. Pero, según la OMS, hasta la fecha no hay información ni pruebas que indiquen que eso es posible.

El nuevo coronavirus es un virus respiratorio que se propaga principalmente por contacto con una persona infectada a través de las gotículas respiratorias que se generan cuando esta persona tose o estornuda, por ejemplo, o a través de gotículas de saliva o secreciones de la nariz", destaca la organización.

Comer ajo

En Facebook, se comparten por montones las publicaciones que recomiendan comer ajo para prevenir infecciones. La Organización Mundial de la Salud (OMS) dice que si bien es "un alimento saludable que puede tener algunas propiedades antimicrobianas", no hay evidencia de que comer ajo pueda proteger a las personas del nuevo coronavirus.

Baños con cloro o alcohol

En la misma línea, también hay quienes recomiendan rociar el cuerpo con alcohol o cloro para acabar con el coronavirus. Pero, como explica la OMS, esto no tendría ningún efecto para los virus que ya han entrado a nuestro organismo. Antes bien, advierte la organización, "pulverizar estas sustancias puede dañar la ropa y las mucosas (es decir, los ojos, la boca, etc.)".

DATOS IMPRECISOS

No contagia a niños

Es falso que el nuevo coronavirus no infecta a los niños, como algunas personas han interpretado erróneamente. "El nuevo coronavirus (2019-nCoV) puede infectar a personas de todas las edades", afirma claramente la OMS.

Beber agua cada 15 minutos

Una publicación, copiada y pegada por varias cuentas de Facebook, cita a un "médico japonés" que recomienda beber agua cada 15 minutos para eliminar cualquier virus que pueda haber entrado en la boca, información sin sustento.