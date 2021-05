‘No se acosará a las pymes con impuestos’: Samuel García

Adoptar un modelo “londinense”, así como manejar de forma centralizada los ingresos del transporte público para pagar a las rutas por kilómetro recorrido, es una de las propuestas del candidato a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García.

En la segunda edición del programa Foro 7, de Azteca Noreste, el abanderado de Movimiento Ciudadano presentó los principales puntos de su plan de gobierno.

También ofreció a las pequeñas y medianas empresas “no ponerles gorro” ni acosarlas con impuestos.





¿Qué estrategias para la seguridad de las personas con algún tipo de discapacidad y en situación de calle planea implementar?

Hemos celebrado un acuerdo con el colectivo de personas con discapacidad, porque ellos lo que quieren es que se les deje de discriminar, el gobierno tiene qué, de manera transversal darles el entorno para que salgan adelante.

Muchas de las personas con discapacidad sufren de delitos como violación, agresiones, y el agresor aprovechándose de que la autoridad no interviene, siguen cometiendo estos delitos.

¿Qué alternativas o nuevas opciones sobre el tema de seguridad tiene?

No todo es policías pero si faltan muchos, por ejemplo, la Fuerza Civil sólo tiene la mitad de elementos que se requería, en Monterrey –mi contrincante del PRI–, solamente tiene policía para cubrir una tercera parte.

Pero además de policías y cámaras ocupamos coordinación, somos 11 municipios que no tenemos coordinación metropolitana, y por eso cuando gane Colosio en la ciudad de Monterrey, vamos a coordinar policías, C4’s, cámaras, semáforos.

¿Qué va a hacer en favor de las mujeres que sufren violencia doméstica?

A esas mujeres violentadas, muchos refugios y una independencia económica, que puedan abrir su negocio y tener una vida completamente digna, por eso les puedo decir que este gobierno, es un gobierno de las mujeres.

¿Qué planteamientos y estrategias y propuestas está proponiendo para que se reactiven las PYMES y que participación va a tener con empresarios de Nuevo León?

El papel del siguiente gobernador no es el de estorbar ni marcar mercados, ni meter la mano invisible a la economía, es de facilitar que los emprendedores sobre todo las microempresas, revivan, florezca, lo que les ofrezco cuando gane que en lugar de mandarles inspectores, permisos, cobros, los voy a dejar trabajar.

Estoy convencido de que en la medida que abran más empresas habrá mejores empleos.

Muchos negocios quebraron, ¿Qué vas a hacer para ayudarlos?

Vamos por un nuevo convenio fiscal, que gran parte de ese dinero que Nuevo León genera y pone se quede, que ya no haya excusas y aquí me comprometo con los jóvenes, voy a hacer todo lo que sea necesario para que nunca más un joven se quede sin estudiar porque no hay recursos.

¿Cuál es el plan B si no se logra el convenio fiscal? y ¿De dónde sacará los recursos para todas sus propuestas?

La verdad es que en el plan de gobierno tenemos plan A, B, C hasta la F. Tenemos muchos planes para conseguir dinero, no todo es convenio fiscal.

Un ejemplo, si a Nuevo León nos dieran las participaciones conforme la población actual y no la de 2015, a Nuevo León llegarían $7,000 millones de pesos extra.

Si Nuevo León se quedara con el IEPS al refresco, somos el estado que más consume refresco, un peso por litro, Nuevo León tendría $37,000 millones de pesos por año extra.

¿Qué plan tienes para las personas que no tienen seguro médico?

Lo que yo propongo es que mi siguiente secretario de salud tiene que ser un médico de la IP, que conozca perfectamente la salud pública y poder mandar a la gente de Nuevo León que no tiene cobertura a dar el servicio en una institución privada.

Entonces, en lo que encontramos el mecanismo para que Nuevo León tenga la seguridad social universal completa, al menos me tengo que asegurar de que toda mi gente pueda ir.

¿Cuál considera que es la problemática que se deba atender con mayor urgencia en transporte público?

Con Samuel no se va aumentar la tarifa, lo que si vamos a hacer es que esta demostrado que el gobierno conforme oferta y demanda deja de mandar todos los camiones al centro.

Tenemos que replantear todas las rutas, para que con eficiencia a los camioneros se les pague por IPK (Índice de pasajeros por kilómetro) que todos ganen, que gane el estado, que gane el usuario, que gane el gobierno, pero sobre todo que la gente deje de sufrir.

En tu plan de gobierno mencionas construir la Línea 4 y 5 del metro. ¿Esto sería una de sus prioridades?

Lo que pasó en la Ciudad de México hace unos días por descuido y mantenimiento en el Metro, también es por hacerlos elevados, cuando toda la ciencia demuestra que es mucho mejor, más barato y seguro hacerlos subterráneos.

Desde 1997 ya había un plan de metro de Nuevo León que contemplaba al menos la linea 4 que es la línea del sur de la ciudad de Santa Catarina a Mederos, para desembocar en la carretera, imagínense la cantidad de carros que vamos a sacar del sur de Monterrey.

Y la quinta ahora la podemos suplantar ¿porqué? Por que viene un gran proyecto el tren suburbano García-Apodaca, es decir, esa línea horizontal que iba a cruzar toda la ciudad, ahora con las vías del tren podemos hacer un tren suburbano.

¿Usted que va a hacer para agilizar los trámites de las personas que quieran emprender un negocio y también ?

Cuando ganemos vamos a reinstalar el Inadem, -que era este fondo de capital la semilla para emprendedores que el gobierno federal quitó-, para que jóvenes como tú que tienen las herramientas, la habilidad y el conocimiento de traer un producto que el mercado necesita lo pueda hacer con apoyo del gobierno.

Hoy abrir una empresa es ir al notario, pagar derechos, registrarte en la Secretaría de Economía, luego ir al SAT, al IMSS, al Infonavit, y si vas a municipio, ahí te encargo el permiso de uso de suelo, protección civil, algún permiso si eres de un giro especializado, derechos, agua, luz y no termino.

Lo que propongo es que en 2 años no te molestemos.

¿Qué proyectos se tiene pensado implementar aquí en Nuevo León en materia energética y de desarrollo?

La Constitución señala que todo lo que esta en subsuelo depende de la nación, y por ende del gobierno federal, Pemex, de la Comisión Federal, CNH y la CRE, pero hay muchas energías que no están en el subsuelos, tienes la energía eólica, solar, y aquí voy a tener un proyecto con Luis Donaldo en Monterrey con separación de basura, primer municipio en generar composta energía biotérmica, y cuando dejemos de abrir la compuerta El Cuchillo, y tengamos de nuevo agua en Nuevo León, puedes generar la famosa energía hídrica.

Todo lo que no es federal que le compete al gobernador, me encantaría que haya un secretario o secretaria impulsando energías verdes porque es el futuro. Yo ya no puedo depender para siempre del carbón, del petróleo, porque mi generación en 10 años hablar de carbón, va ser prehistoria, tengo que ver a futuro. Y por eso vamos a estar mezclados con universidades buscando nuevos métodos de energía, depender menos del petróleo, carbón, combustóleo y cada vez más de la electricidad y las energías verdes.

Ya hay la amenaza de corte en el agua, ¿Qué estás proponiendo para resolver el abasto de agua?

Nuestra principal presa que es la de China, El Cuchillo por un convenio que está realmente obsoleto, nos obligan a abrirla y perdemos la mitad de la capacidad de litros, y nos obligan a abrirla porque en teoría tenemos que enviarle esos litros a unos distritos de riego y de ganado a Tamaulipas.

Por eso cuando llegue voy a re-negociar ese convenio del agua y lograr que el agua de Nuevo León se quede en Nuevo León, eso junto con más presas, represas, captación de agua de lluvia, porque Nuevo León la desperdicia, somos una plancha de concreto, y un mundo de reingeniería en el drenaje que tenemos en la ciudad vamos a lograr tener un plan hídrico que no tengamos escasez o cortes de agua en el verano.

¿Cómo gobernador te vas a dedicar a apoyar a los uber’s o didi’s o les vas a poner algunas trabas para que puedan salir a trabajar?

Vamos a mejorar la movilidad integrando en la plataforma de transporte al Uber, didi y todas plataformas pero no con más requisitos al contrario, que a todos los transportes se les moleste menos

¿Qué vas a hacer para resolver embotellamientos de la carretera nacional?

La ciudad de Monterrey tiene el gran problema de que nunca se hizo la avenida Acueducto, que es toda esta avenida que viene de Fundadores, Garza Lagüera y que se conectaba por Satélite hasta el Uro, por un predio que nunca se quiso expropiar, hoy sufren miles de regios, vamos a ir por ese Acueducto y dos, vamos por la carretera interserrana.

Vamos a conectar por Anillo Periférico, que ya va de Juárez a Allende, nos falta un tramo pequeño Allende-Montemorelos, y de ahí arrancaremos una de las carretera mas importante del país, para conectar Montemorelos con Matehuala vía Galeana, ¿por qué les comento esto? Porque Monterrey pasan 8,000 tráileres diarios, por que tenemos aquí la aduana Nuevo Laredo que es la más transitada del mundo, el día que la interserrana se termine, estos 8 mil fulles -doble remolque-, en lugar de rodear Monterrey para llegar a Saltillo y bajar por la 57 se van a ir derecho a Juárez, Montemorelos y Galeana, ya no van a cruzar por la ciudad y sacaremos el transporte de carga de la carretera nacional del sur de Monterrey, todos esos proyecto están en el plan de gobierno y estoy seguro que van a quitar tráfico , contaminación y muchos baches de la ciudad.