No podemos gobernar con el solo criterio de seguridad sanitaria: Miguel Treviño

El alcalde de San Pedro resaltó que las condiciones de contagio no van a cambiar en la ciudad y la economía no va a aguantar si se espera hasta cuatro o cinco meses para reanudar actividades

Nuevo León.- Tras la declaración del Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, de no reanudar las actividades económicas en este mes pues hacerlo derivará en muchas muertes, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño dijo que el plan para ello no debe basarse en opiniones y es un tema que requiere sustento científico que ya se revisó lo que se hace en otros lados.

Como se recordará, Treviño tomó la decisión de reanudar las labores desde el pasado 7 de mayo conforme a una estrategia diseñada a través de un calendario, aunque el estado no avaló la acción.

Y ayer, nuevamente el Secretario de Salud enfatizó que hacerlo desembocaría en varias muertes, a lo que el edil opinó que no se puede gobernar bajo un solo criterio, ya que eso también traería consecuencias hacia otros sectores como el económico y de seguridad.

"Un plan para un tema tan delicado como este no se hace en base a opiniones es un tema que requiere un sustento científico y de revisar lo que se esta haciendo en otros lados y ver cual es el nivel de contagio no solo en San Pedro sino también en Nuevo León", expresó.

"No podemos gobernar pensando que se puede gobernar con un solo criterio, qué es la seguridad sanitaria, está el criterio económico que es el trabajo, que es el medio de sustento que necesita la gente y eso se conecta con todo lo social, que a su vez se conecta con la seguridad", manifestó el alcalde.

Añadió que si se espera a que no haya ningún contagio, a que pasen cuatro o cinco meses estas áreas no lo van a aguantar y traerán otras consecuencias por lo que la reactivación que se hace es bajo mucha responsabilidad.

"Las condiciones de potencial de contagio de la ciudad no van a cambiar en los próximos meses, no va a pasar algo en dos semanas, en un mes, en dos meses que diga que ahora sí vamos a reactivar eso no va a pasar la comunidad seguirá estando susceptible a vivir un contagio, el verdadero dilema es si nos esperamos cuatro o cinco o seis meses la economía no lo aguanta", concretó.