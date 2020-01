"No he intentado comprar nada porque no tengo dinero": Manuel González

"Yo he vivido ahí por 30 años, fui el primer vecino, vivo en la misma casa, todo lo que publican es falso, ni es mía la casa de la esquina, ni he intentado comprar nada porque no tengo dinero, ni he comprado el terreno de enfrente ni la casa de atrás". explicó el secretario General de Gobierno, Manuel González, al ser cuestionado sobre la ampliación de su casa ahora que es funcionario de la administración de Jaime Rodríguez Calderón.

Explicó que el pasado miércoles habló sobre el tema y que no va a hacerlo más, declarar a alguien que se mete con su familia y con su vida privada, ya que señaló que ahí ha vivido siempre.

Lamentó que alguien en particular o como grupo este intentando perjudicarlo, según dijo, además de que todos los vecinos lo conocen de toda la vida y no se va a cambiar.

Manifestó que no ha comprado nada porque no tiene dinero para comprar, señalando que rentó la vivienda de la esquina de su casa para poder tener una oficina y atender gente ahí.

"No es mía, ni va a ser mía, ni quiero que sea mía, ni me interesa comprarla, ni esa, ni el terreno que ustedes dicen, todo es mentira, no les voy a dar ninguna respuesta, también es mentira que este restringido ningún expediente, vayan y pregunten y ahí están, ya no estén engañando a la gente, digan la verdad" finalizó González Flores.