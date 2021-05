'No hay ninguna investigación, estoy limpio': Samuel García

Monterrey, Nuevo León.- El candidato de Movimiento Ciudadano a la gubernatura de Nuevo León, Samuel García, aseguró que ya preguntó en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Unidad de Inteligencia Financiera y le aclararon que no hay ninguna investigación en su contra por el supuesto financiamiento indebido en la campaña electoral.

"No hay nada, el día de ayer mandamos a un abogado a pedir copias de la carpeta y pues increíblemente no existe tal carpeta ni en la UIF, ni en la FEDE, entonces creemos que fue puro humo para que el gobierno distrajera el tema del Metro de México, en Nuevo León, pero no lo lograron, seguimos creciendo en las encuestas... pues ni susto porque ya detrás de tanta guerra sucia, fue una más, pero Nuevo León ya está convencido que vamos a pintar naranja a nuestro estado, llevamos 15-18 puntos arriba en todas las encuestas, por lo que estamos a 20 días de ganar", expresó.

El pasado lunes, en un inusual comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que investiga penalmente a García Sepúlveda y a su familia por un presunto financiamiento ilícito en su campaña, y que abrió otra investigación contra el candidato del PRI-PRD, Adrián de la Garza, por presunta compra y coacción del voto al promover una tarjeta para entregar dinero a las mujeres, una vez que llegue al cargo.

El aspirante de MC aclaró que a estas alturas, si existiera una indagatoria en su contra, ya tendría que haber sido formalmente notificado.

"No solamente notificado, sino que el nuevo sistema acusatorio, de existir carpeta, están obligados a darme copia, pero al decirme que no existe la carpeta cuando la solicité, pues es evidente que no hay nada.

-¿Está limpio?, se le preguntó.

- Pues sí, no hay nada qué esconder, vamos a llegar limpios a la gubernatura, respondió.

García Sepúlveda le pidió al electorado no dejarse llevar por rumores.

"Hay ahorita un rumor de que Andrés Manuel (López Obrador) va a intentar nulificar la elección. Yo les digo con la ley en la mano, la Constitución, la ley Electoral, ayer el mismo INE lo refrendó: no pueden nulificar una elección si hay más de cinco puntos de diferencia y no pueden tumbar candidatos a priori de la elección. Entonces estén tranquilos, salgan a votar, vamos a ganar por 20 puntos, no va a prosperar ninguna demanda, ni queja, y muy pronto vamos a tener un nuevo Nuevo León".

El aspirante reafirmó que no lo sacarán de la contienda.