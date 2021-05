'No hay camiones para circular en Nuevo León': Dueños de rutas urbanas

Monterrey, Nuevo León.Luego de que el gobernador del estado afirmó que obligará a los transportistas a poner a trabajar todos los camiones ante el regreso a clases presenciales de 500,000 alumnos de preparatoria y universidades, empresarios del sector afirmaron que no lo harán, porque no tienen recursos.

El transportista Abelardo Martínez, de Grupo Martínez García, indicó que aunque quisieran responder a las necesidades de los usuarios, la situación que prevalece en el sistema de transporte no se los permite.

Agregó que no es que no quieran poner a trabajar el 60% de los camiones que se han ido quedando fuera de circulación en este sexenio, sino que la mayoría de estas unidades están "yonkeadas".

El empresario dijo que desde hace tiempo "está roto el diálogo" con el gobierno del estado y que ni siquiera les han compartido los planes del regreso a clases.

"Está roto el diálogo, no hay diálogo, no sabemos quién está en el Instituto de Movilidad, no tenemos ningún puente; la verdad, de veras, es algo inédito lo que está pasando en esta administración", afirmó.