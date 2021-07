Los establecimientos que no cumplan con el aforo permitido no podrán operar durante 30 días

No habrá nuevas restricciones, pero amaga Gobierno de Nuevo León en ser más estricto

Nuevo León.- Tras una reunión virtual que sostuvo con alcaldes metropolitanos, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, dijo que no habrá modificaciones a los aforos de lo establecimientos, pero amagó con suspender establecimientos que incumplan.

En la junta, también participaron representantes del sector empresarial a quienes dijo que, de no acatar las reglas, los negocios no podrán operar durante 30 días.

"No vamos a cerrar ni aforo ni lugares en este momento, pero el que no cumpla en esta segunda oportunidad, ya dimos una primera hace 14 días, será cerrado y no volverá a ser abierto en mínimo de 30 días", expresó Rodríguez Calderón.

"30 días estará cerrado y no podremos permitirle que abra; eso es algo que tenemos que tomar llámese como se llame, sea quien sea empresa, negocio, parque, estadio, lugares de esparcimiento, todos tenemos que tomar conciencia", advirtió.

El aforo que deberán conservar los establecimientos es del 50 por ciento y abrir hasta las 12 de la noche, tal como se estableció desde el pasado 8 de julio.

Los empresarios dijeron estar de acuerdo con las imposiciones, sin embargo, solicitaron a las autoridades sancionar solo a quiénes no respeten la normativa.