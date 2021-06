No es madruguete ni agandalle aprobación de periodo extraordinario: legisladores

Monterrey, Nuevo León.-La Sesión extraordinaria del Congreso del Estado que fue aprobada desde el miércoles con el objetivo de aprobar más de 150 iniciativas que quedaron pendientes en el periodo ordinario; para los diputados del PRI y PAN no se trata de madruguete ni agandalle.

En atención a medios en la Sala Bicentenario del Congreso el líder de la bancada del PAN, Carlos de la Fuente indicó que lo próximo a aprobarse no fue hecho en lo "oscurito" ni al vapor"

"No es al vapor, no se hizo en lo oscurito, aquí lo estuvimos diciendo desde el pasado mes de marzo cuáles temas se estaban empezando a atorar para un extraordinario y así fue, aquí lo estamos tratando"

De la Fuente, insistió en que como prioridad está el análisis de la iniciativa de Juan Carlos Leal de modificar la asignación de los titulares de los organismos autónomos.

"Se tiene que analizar primero cómo vienen. La verdad hasta ahorita no la había leído porque no he visto los puntos específicos; habría que hacer un análisis en la exposición de motivos qué es lo que se está solicitando y bajo qué argumentos"