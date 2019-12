En su visita por la colonia Genaro Vázquez, el alcalde de Monterrey no descartó que pudiera contender por la gubernatura del Estado

No descarta Adrián ser candidato para gobernador de NL

Aunque señaló que todavía es demasiado pronto para distraerse en temas políticos, el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, dijo que no descarta ser candidato del PRI para la gubernatura de Nuevo León.

De la Garza acudió ayer viernes a la colonia Genaro Vázquez, del norponiente de la ciudad, a arrancar la construcción de escalinatas, caminos y senderos para esa zona escarpada; tras su arribo y mensaje, vecinos del sector lanzaron porras y gritos para alentarlo a competir para gobernador del estado.

El munícipe respondió que seguirá adelante con los planes del Plan Municipal de Desarrollo y evitar distracciones de su actual cargo.

"No, lo mismo que les estaba diciendo a los medios de comunicación y a personas que me lo han preguntado, la verdad es que todavía falta para concluir esta administración y estamos concentrados en el trabajo que tiene nuestro Plan Municipal de Desarrollo, no queremos distraernos con ese tema electoral, falta mucho para el tema de las elecciones, ya en su momento se tomarán las decisiones", señaló el edil regiomontano.

Pero ante pregunta expresa concedió que no descarta la candidatura priísta a gobernador.

¿Es algo que no descarta contender para la gubernatura?, se le cuestionó.

"No descartó nada, claro que no, muchas gracias", expresó De la Garza.

Esta no es la primera vez que el munícipe regio recibe "porras" para alentarlo a contender por la gubernatura de Nuevo León, pues el pasado sábado 14 de diciembre, De la Garza acudió a una posada organizada por el priísta Jorge Mendoza, y al pasar a ofrecer su discurso, fue recibido con muestras de apoyo por gran parte de los militantes de su partido político.

Actualmente, Adrián de la Garza se encuentra en su segunda administración al frente de Monterrey, en dónde ha destacado su labor para mantener las finanzas sanas del municipio.