No 'chapulineará': Asegura Samuel que gobernará Nuevo León por 6 años

Nuevo León.- Luego de recibir su constancia como gobernador electo de Nuevo León, Samuel García aseguró que estará en la gubernatura por los próximos seis años para convertir al estado en ejemplo nacional e, incluso, internacional.

Ayer, el ganador de la contienda electoral del pasado 6 de junio recibió por parte de la Comisión Estatal Electoral su constancia de mayoría.

La sesión extraordinaria del Consejo del órgano electoral inició después de dar por concluido el cómputo de 7,003 casillas electorales que determinaron como ganador a Samuel García con 786,808 votos, que representan el 37% de los votos emitidos durante la elección.

Al término de la sesión, el gobernador electo ofreció una rueda de prensa en la que aclaró que será un mandatario completo durante seis años.

"Llego de 33 años, representando una nueva generación, la nueva generación política que el país desea, pero no se confundan; van a tener un gobernador de seis años, no van a ganar las ambiciones ni las tentaciones, voy a dedicar lo mejor de mi vida y de mi tiempo 24/7 en Nuevo León.

"Yo lo que sí les pido a todos de manera muy respetuosa es que hoy que es un día de celebración: no me comparen con ´´El Bronco", va a ser un gobierno muy diferente", enfatizó.

Además, indicó que tras su triunfo en las urnas, se terminarán las disputas, los colores y las peleas, por lo que urgió a los entes políticos a unirse a su proyecto.

"Hoy se terminan las campañas, se terminan los colores, se terminan las disputas entre partidos. He tenido a bien reunirme ya con César Garza, Luis Donaldo Colosio, Cristina Díaz, Daniel Carrillo, y así voy a continuar. Vamos a platicar con todas las fuerzas, este nuevo Nuevo León necesita de todas y de todos, necesita que todos juntos construyamos un nuevo Nuevo León", recalcó

Añadió que vienen crisis para el estado, por ello inició de manera informal el proceso de transición con la gestión actual.

"Hoy es momento de celebrar, es cierto, pero también es momento de hablar con la verdad, Nuevo León tiene y vienen nuevas crisis: en agosto comenzarán a cortar el agua, regresarán los niños a la escuela, si a eso le sumamos las crisis que ya veníamos cargando del transporte, seguridad y de un estado quebrado, ahora sí empieza lo bueno", subrayó.

Y en el tema de los recortes de agua, García, aseveró: "vamos a negociar el convenio distrito 26, porque Nuevo León ya no debe abrir la compuerta, el siguiente verano, Nuevo León no va a ceder ni un metro cúbico a tierras que por cierto ya ni siembran sorbo y ya no producen ganado en Tamaulipas".

Por último, el gobernador electo al concluir su rueda de prensa, acudió a la misa de la 13:00 horas en la Catedral de Monterrey.