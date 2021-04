'No caeré en provocaciones ni guerra sucia': Samuel García

Esto luego de que su contrincante de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza Santos, lo denunció por lavado de dinero al supuestamente comprar, de manera sospechosa, tres departamentos de lujo.

García, acepto que existen los departamentos, pero, que fueron adquiridos a través de una "dación en pago" en la que un empresario les pago unas facturas en especie.

Sin embargo, el emecista rehusó hablar de la acusación sobre los depósitos hechos por un empleado del despacho de su papá a una cuñada de "El June" y agrego que no ejercerá una acción legal y esperara a ser llamado por las autoridades.

"Estoy abierto, el día que Cualquier autoridad me requiera, soy el primero en acudir con la papelería, no voy a contrademandar a nadie, no voy a caer en el juego de Adrián, sigo mi ruta y vamos a ganar", señaló.