NL va contra negocios de carnes asadas en alertas ambientales

El gobierno de Nuevo León con el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas comenzará una "cacería" contra restaurantes que usan leña o carbón para cocinar sus alimentos, como las carnes asadas.

Martín Mendoza, subsecretario de Protección al Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable del estado, confirmó que en el plan de actuación ante las alertas ambientales, contempla prohibir y sancionar a quienes enciendan fuego para preparar alimentos.

En entrevista, el funcionario estatal precisó que la restricción está enfocada a los restaurantes de la zona metropolitana de Monterrey, y será aplicada durante la Fase 2 de las acciones contra la contaminación, y recalcó que principalmente se abordará a los negocios y no a los particulares.

La restricción, apuntó, "entrará cuando ya tenemos los niveles muy elevados de contaminantes en la atmósfera, para que no se utilice leña o carbón".

Y agregó: "(la medida) no es aplicable a los particulares, es decir, no es aplicable a las personas individuales, sino a los establecimientos que se dedican, digámoslo así, a utilizarlos para cocinar, en este caso asadores en restaurantes y la restricción sólo aplica para aquellos que no cuenten con algún filtro o con algún equipo que contenga o reduzca esas emisiones".

Al respecto, el presidente de Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), delegación Nuevo León, Jorge Moeller Villar, manifestó su preocupación, pues la medida afectará al sector que representa, pues en el estado hay 21,000 restaurantes, de los cuales el 3 % (630) utilizan carbón para asar carne o cocinar.

No obstante, el funcionario estatal insistió que, para evitar la ambigüedad en el concepto, se enviará un boletín que dé a conocer las medidas a evitar durante la contingencia o alerta de altas concentraciones de partículas.

Añadió que dependiendo del contaminante se determinará el nivel de contaminación y las restricciones a realizar, estas de acuerdo con el nuevo Índice Federal de Aire y Salud.

"Esperamos que con estos nuevos límites sea más frecuente el que se tengan que mandar alertas no necesariamente llegar a la etapa de contingencia. El contaminante que más se presenta en la entidad son el PM 10 partículas que es el contaminante que por lo menos el año pasado nos provocó la mayor cantidad de las alertas", refirió el subsecretario de Protección al Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

De esta forma, el gobierno estatal defendió su postura de limitar el encendido de fogatas.

El Horizonte documentó el 22 de febrero, que expertos en materia ambiental alertaron sobre la prohibición de encender fogatas y restringir la realización de carnes asadas, dentro del Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas, emitido por el gobierno estatal.

Ante esto, diputados del Congreso local exigieron al gobierno de Jaime Rodríguez Calderón a emitir y aplicar reglas claras en dicho plan ambiental, y no sobrecargar la mano al ciudadano.

Con esta postura los legisladores dejaron claro estar en contra de que se prohíba el encendido de fogatas para realizar las tradicionales carnes asadas.

Los asambleístas Claudia Caballero y Luis Susarrey señalaron que en ningún apartado de la Ley Ambiental se contempla que estén prohibidas, incluso señalan que ellos aprobaron tres puntos específicos en el tema enfocados a los servicios públicos y privados.

Sin embargo, en el Programa de Respuesta a Contingencias Atmosféricas, emitido por el gobierno, puntualizan que la población en general deberá "abstenerse del encendido de fogatas", lo cual pone en riesgo la realización de esta práctica regia.