NL tiene posturas opuestas sobre el coronavirus

Cuando inició la contingencia del coronavirus, el Secretario de Salud de Nuevo León, Manuel de la O Cavazos, pedía a la ciudadanía guardar la calma, pues señalaba que se trataba de un virus que en la mayoría de los pacientes se presentaba como un "resfriado" por lo que no habría que alarmarse.

Sin embargo, con el paso de los días fue aumentado su nivel de alarmismo.

"Debemos estar preparados pero no caer en pánico, tener tranquilidad porque hay mucho pánico o angustia en la población, esta enfermedad la gran mayoría del 80-85% es como si fuera un resfriado.

"Vamos a tener más casos, muy seguramente sí, porque ya tenemos la presencia de este virus, hay que guardar la calma, porque las redes sociales o algunas personas alarman a la población, la sociedad tiene que estar tranquila", mencionó el 14 de marzo durante una conferencia de actualización de casos de COVID-19.

Así continuó durante unas semanas más y seguía pidiendo a la población mantener la calma y seguir las medidas sanitarias que habían estado implementando desde que el virus llegó a la entidad.

"El 80% de los pacientes tiene una enfermedad leve como un resfriado común, con dolor de garganta, congestión nasal, fiebre, tos, se pueden curar en su casa", señaló el 19 de marzo.

"Hay que guardar la calma, estar tranquilo... La infección respiratoria más frecuente en el mundo es el resfriado común y se manifiesta por dolor de garganta, escurrimiento de moco, tos, fiebre, dolor de cabeza, aquí hay que estar tranquilos, guardar la calma y el médico es quien va hacer el diagnóstico si necesita realizarse una prueba o no", puntualizó posteriormente el 24 de marzo.

Conforme fueron pasando las semanas, le subió a ese nivel de alarma, pues cuando antes decía que solo era como una gripe, ahora señalaba que era algo muy peligroso y que al salir a la calle se podría provocar la muerte de muchas personas.

"Esta enfermedad no es un juego, no hay tratamiento, esta enfermedad se puede complicar sobre todo en personas con comorbilidad...", mencionó el 1 de mayo.

Asimismo, el Secretario de Salud comenzó a enfatizar que se llenarían los hospitales y quizás se podría llegar a una peor situación que en otras entidades.

"No hay medicina, un tratamiento específico, aquí no existe, no hay una vacuna.

"Esto es algo que nos puede arrebatar la vida a todos, a tu esposo, a tu esposa, tus hijos, a tus padres, a tus amigos, sus gotitas de saliva llevan los virus que a lo mejor ustedes no tiene síntomas pero sí pueden infectar a personas y hacer que fallezcan", comentó el 3 de mayo.

"Hemos logrado aplanar la curva, que no exista una saturación importante en los hospitales, pero no nos vamos a salvar, vamos a tener una situación similar o peor a la que tienen otras entidades federativas", indicó en la conferencia del 6 de mayo.