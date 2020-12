Fernando Ábrego: Máster en finanzas busca ser gobernador

Monterrey.- El aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Nuevo León, Fernando Ábrego, se describe como "un ciudadano común" que desde 2012 creyó en el proyecto de AMLO y que hoy busca hacer realidad la 4T en el estado.

El "Pelón", como él mismo se autonombra, es uno de los cuatro precandidatos a esa nominación junto con la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores, y los morenistas, Rafael Zarazúa y Mario Fernández.

Ábrego en entrevista con El Horizonte dice ser un ciudadano cercano a la gente, que en 2015 se convirtió en el primer candidato a la alcaldía de Monterrey por Morena.

Es licenciado en economía por el Tecnológico de Monterrey, tiene una maestría en Administración y Finanzas (MBA) en The University of New México y tiene media Maestría en Certificación de Director de Escuela en Lamar University, Beaumont Texas.

SOY ACTIVISTA, NO SOY UN POLÍTICO

¿Quién es Fernando Ábrego?

Soy activista, no soy un político, soy padre de familia... Soy una persona que quiero que se refleje tu voz de ese hartazgo en mí, soy un ser que ha estado luchando.

¿Qué significa la familia para usted?

Lo es todo, pero a veces a mi esposa le cae mal esa muchacha ´Morena´, pero la familia lo es todo, es el núcleo donde la gente se va a desarrollar

¿Cómo ha sido el apoyo de su familia en sus aspiraciones en la política?

Al principio muy renuentes, ´otra loquera de tu papá´, le dijo mi esposa a mi hija, mi papá también me dijo ´hijito no, esto no es para ti, te vas a sentir frustrado´. No es que no me quieran apoyar, pero les da miedo que me acelere y me desgaste.

¿Cuál ha sido su mayor reto?

Cuando estaba en Banco Internacional, yo ya tenía la carrera de economía, quería un poquito más subir en mi nivel académico, decidí renunciar al trabajo para irme a estudiar, me graduó y me toca lo del error de diciembre. Fueron 13 meses sin trabajo, me podía porque era casado, tenía dos hijos.

¿Cuál es su hobby?

Me gusta practicar excursionismo, he ido al Popocatépetl, me gusta correr, el atletismo y acampar.

¿A quién admira Fernando Ábrego?

Admiro a Gandhi, tiene una frase que me encanta: ´No puede haber paz en el mundo mientras exista una sola injusticia´... Gandhi inició una revolución pacífica, él sin una sola bala pudo cambiar la India, su impacto ante la gente, su credibilidad, ese tipo de sencilleces son las que me encantan, por eso lo admiro.

¿Qué películas le gustan?

Me gustan mucho las de Clint Eastwood, las del Oeste cuando él llega al pueblo y tienen unos bandoleros azotando un pueblo, también me gusta Rambo.

Pero no me hables de una película de Viruta y Capulina porque ahí estoy puesto, el programa del Chavo del 8 me atacaba de la risa.

¿Cuál es su comida favorita?

Prácticamente no tengo, pero me encanta el picadillo, las albóndigas con espagueti, los tamales de carne y de frijoles, aunque no sea navidad, pero tostados en comal, las enchiladas pero sin cebolla y con un chile toreado.

¿Tiene algún libro favorito?

Había uno que traducido es ´El obstáculo es la meta´, quiere decir que al tener un obstáculo es tu meta porque si tú quieres lograr algo y no hay obstáculos, cualquiera lo haría, entonces es como un libro motivador.

También hay un libro que se llama ´The Goal´, pero ese era por la escuela.

¿Tiene alguna bebida favorita?

Un refresco de durazno en botella de vidrio y bien helada

¿Colecciona algo?

Me gustan los aviones de control remoto y los trenes a escala, me gustan los juguetes.

¿Cómo llegó a la política y a Morena?

En 2012 yo era de los pocos locos aquí en Monterrey que andaban con la camioneta llena de pegotes de AMLO, nos las hemos jugado en las buenas y en las malas.

¿Cómo llegué? en 2014 cuando andaban que Margarita Arrellanes iba a salir (de alcaldesa) yo decía y ¿quién irá a ser después? yo no sabía ni donde quedaba Morena, yo apoyaba a Andrés Manuel, buscó en el Google ´Morena NL´ y digo ´oiga quiero apoyar´, te tomaban la llamada, pues quién les llamaba, me dicen ´¿si que se le ofrece´, y yo pues quiero apoyar, quiero ser alcalde de Monterrey y me dijeron ´vengase mañana a hablar con nosotros´ y así fui, no había gente, por eso fui candidato a alcalde de Morena ¿por qué Morena? porque creo en el proyecto de López Obrador.

¿Por qué aspira a ser candidato a gobernador de Nuevo León?

Porque Nuevo León merece otra realidad, la 4T no ha llegado a Nuevo León, no ha aterrizado... Y sí se puede.

Para limpiar el caño hay plomeros, yo quiero ser ese plomero, quiero limpiar ese cochinero que está por ahí.

¿Qué posibilidades reales ve de ganar la candidatura y la elección?

Ganar la candidatura es más difícil que ganar la elección en junio de 2021, si yo soy candidato no hay ninguna duda de que vamos a ganar por el apoyo que tengo de la gente... Con la aceptación que tiene Morena.

Lo difícil es ganar la candidatura porque ahorita hay un proceso interno, se están yendo a encuestas abiertas... Llegaron otras personalidades y al hacerlo externo tu servidor no es famoso.