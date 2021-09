Pese a que hay una tendencia descendente de la pandemia, esta sigue activa, por lo que no se quitará, señalaron autoridades de Salud.

Salud NL no suspenderá el uso obligatorio de cubrebocas

NUEVO LEÓN.- Aunque existe una mejora en las cifras del Covid-19, la Secretaría de Salud del Estado dijo que no suspenderá el uso obligatorio de cubrebocas.

Amalia Becerra, subdirectora del Hospital Metropolitano, señaló que pese a que hay una tendencia descendente de la pandemia, esta sigue activa, por lo que no se quitará.

“Les recordamos primero que la pandemia sigue activa, efectivamente tenemos una disminución importante en el número de casos, pero vean ustedes los hospitalizados que tenemos y los ventilados que tenemos, es una cifra grande todavía” apuntó.

La funcionaria remarcó que podrá considerarse en el retiro, cuando ya no haya casos o bien, que sea menor.

“¿Cuándo se va a suspender esta medida?- que está comprobado que es la medida más efectiva-, pues cuando ya no tengamos casos o el número de casos ya no sea significativo, no lo sabemos todavía, depende del comportamiento epidemiológico”, concretó.

