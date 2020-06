NL investigará ´Inflado´ de cifras

Tras surgir testimonios de familiares que aseguran que sus pacientes en el hospital no tenían coronavirus y personal de salud insistió en clasificarlos así, el estado pidió pruebas sobre dichos casos para llevar a cabo una investigación.

Ayer jueves, El Horizonte publicó que las cifras podrían estarse "inflando" tras las versiones de familias que dicen que al ingresar a un enfermo al hospital se le etiqueta como paciente COVID, pese a resultar negativos en la prueba de PCR.

Manuel de la O Cavazos, titular de la Secretaría de Salud estatal, dudó que esta situación se dé en NL, e invitó a la población a hacer la denuncia directamente en su oficina.

"Si saben algo, pero con pruebas, no nada más porque me dijeron o el primo de un amigo o yo escuché, que vayan a mi oficina, que me manden un mensaje, investigamos y sancionamos", dijo.

El funcionario aseveró que el está dispuesto a averiguar, ya que es una práctica que no debe permitirse.

"Si alguien sabe de alguna irregularidad de ese tipo que acuda a mi oficina mas tarde o mañana o cuando guste y aclaramos, porque eso no lo voy a permitir en Nuevo León", concretó.