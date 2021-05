'Ni lo conozco': Así responde panista acusado por campesino de despojarlo de su propiedad

Nuevo León.- A pesar de que un campesino de Montemorelos, de 93 años de edad y ciego, lo acusó de despojarlo de su propiedad de 43 hectáreas y de lanzarlo a la calle, el candidato del PAN a la alcaldía de Cadereyta, Cosme Leal, negó los cargos.

El denunciante, don Gabino Sánchez, del ejido Las Cieneguillas, en Montemorelos, identificó a quien hoy es candidato panista a la presidencia municipal de Cadereyta, como la persona que en marzo de 2020 lo despojó de sus tierras. De acuerdo con el afectado el político compró una parcela tierras abajo y se sintió con derecho a extender sus dominios hasta la propiedad ajena.

En entrevista vía telefónica, el candidato panista Cosme Leal, aseguró no poseer ninguna propiedad en Montemorelos, negó ser autor del desalojo y rechazó conocer al denunciante.

"Es una vil mentira... ni he estado en Montemorelos, no sé manejar maquinaria pesada y nunca voy a actuar en contra de los adultos mayores y mucho menos contra la gente con discapacidad", dijo Leal.

¿Sí conoce al señor?, se le preguntó, a lo que respondió: "No, no tengo el gusto, pero un día voy a conocerlo, ya que sea alcalde voy a saludarlo y a decirle que Cosme Julián Leal Cantú no es la persona que él piensa que lo despojó, porque Cosme Julián Leal Cantú tiene sus propiedades en Cadereyta. Y fuera del área de Cadereyta no tengo propiedades".

Y agregó, "Cosme Julián Leal Cantú no ha estado en Montemorelos, en un predio, ni en un ejido y destruyendo nada".

¿Usted tiene una propiedad en Las Cieneguillas, en Montemorelos?, se le inquirió, a lo que acotó: "Ninguna. Cosme Julián Leal Cantú no tiene propiedades en Montemorelos... físicamente nunca ha estado ahí".