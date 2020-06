Negocios regios, con baja afluencia

Nuevo León.- Los centros comerciales del municipio de San Pedro y Monterrey no han logrado mostrar su fuerte dinamismo que los caracteriza, a pesar de que ya fueron reactivados, tras el cierre ordenado por las autoridades de Salud ante la presencia del Covid-19.

Durante un recorrido realizado por El Horizonte se pudo constatar que las plazas comerciales de la metrópoli lucen vacías, sin clientes, y una causa de ello son las medidas excesivas que han impuesto las autoridades sanitarias.

Los centros comerciales como Plaza Fiesta San Agustín y Valle Oriente, ubicadas en San Pedro y Monterrey; se cumplían con las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades de Salud para prevenir los contagios de Covid-19.

En el caso de la primera, los clientes comenzaron a llegar desde las 10:30 horas, pero sólo los restaurantes estaban operando a esa hora.

Las medidas de recomendación para quienes ingresaban eran controladas por los guardias de seguridad del lugar, quienes medían la temperatura con un infrarrojo, posteriormente tenían que pasar por un tapete sanitizante, además que no se permitía la entrada a quienes no portaban cubre bocas.

Al respecto, una trabajadora de tienda de postres identificada como Ana, señaló que las medidas extremas de protección han causado molestias en los clientes, lo que ha disminuido significativamente las ventas pese a que no dejaron de operar.

"No hemos dejado de trabajar, aunque cerraron los demás locales del centro comercial, éramos los únicos abiertos, pero había cero gente.

"Me redujeron el horario a seis horas, por eso no me pagan lo mismo y se notó mucho la diferencia", señaló.

Añadió que antes de terminar el pedido se informaba a los clientes que debían pagar con tarjeta para evitar algún contagio, lo que causaba molestia en los comensales que en la mayor parte de los casos preferían cancelar su compra.

"Estamos utilizando con mayor frecuencia el pago con tarjeta para no tener contacto directo con el cliente. Sí se molestan y me han insultado por estas medidas. De hecho las ventas están muy bajas desde entonces", relató Ana.

En el caso de Valle Oriente, el panorama es similar, aunque su acceso es por el estacionamiento.

Al interior de las instalaciones, estas lucían prácticamente abandonadas a excepción de los empleados que aguardaban la entrada a los locales, mientras realizaban un proceso de limpieza.

De acuerdo con algunos empleados de una reconocida cafetería, mencionaron que hubo pérdidas importantes a lo largo de tres meses de confinamiento y se vio reflejado en su salario que tuvo que ser recortado; algunas tuvieron que cerrar por completo y reducir el horario de sus trabajadores; además de exigir al cliente el uso de cubrebocas.

"Desde hace dos semanas que regresamos (a los centros comerciales) mientras estuvo la cuarentena: nos mandaron a tiendas con servicio de Drive Thru, yo estuve en diferentes durante dos meses.

"Había trabajo pero sólo en esas sucursales que daban servicio a domicilio. También les exigimos el uso de cubrebocas para poder atenderlos, de lo contrario tenemos que negar el servicio", reveló Javier.

Previo a las fechas de confinamiento, el horario de estas plazas era de 09:00 a 21:00 horas, pero ahora, de acuerdo a sus redes sociales, lo redujeron de 11:00 a 21:00 horas, algunas de las tiendas sólo permiten el acceso para pagar tarjetas pero no para comprar en el sitio.

Durante el recorrido en Paseo San Pedro, se pudo observar cómo es que la Plaza, a diferencia del resto, tenía varios dispensadores de gel antibacterial en puntos estratégicos.

Además, las tiendas también aplicaron estas medidas; en los vidrios colocaron anuncios que advertían al cliente, que deben seguir las siguientes reglas: procura pagar con tarjeta, utilizar cubrebocas, mantener distancia de dos metros, y el acceso de clientes a los negocios es limitado.

Incluso en los baños, únicamente pueden entrar dos personas; tocar las perillas o paredes está prohibido.

Una mujer de avanzada edad tuvo que aguardar afuera de una tienda de ropa para poder ingresar.

"Pues acabo de llegar, pero sí es incómodo tener que esperar afuera de la tienda y sólo vengo a pagar. Aguantarnos a que nos atiendan nos quita tiempo para otras actividades", señaló.

Asimismo, una familia que paseaba por la plaza, manifestó su inconformidad de pagar con tarjeta.

"Es muy difícil porque a veces no cuentas con suficiente dinero en las tarjetas y no siempre te quieren atender si pagas en efectivo. Según ellos para evitar el contacto físico, pero como quiera hay al momento de poner tu NIP", dijo Alfredo.