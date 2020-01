Nace Insabi 'sin reglas y sin dinero'; usuarios del Seguro Popular, 'en el limbo'

El nuevo organismo de salud pública genera muchas dudas y ya se sienten las consecuencias, pues ya comenzó a afectar a beneficiarios del Seguro Popular y los ha dejado a la deriva, pues este ya fue cancelado, sin embargo, el Insabi aún no entra en operación.

Sufren usuarios del extinto Seguro Popular

Santa Martínez, quien el pasado 23 de diciembre fue al Hospital Infantil de la colonia Nuevo Repueblo, de Monterrey a renovar su póliza del Seguro Popular para ella y su hijo, le dijeron que el programa ya no existía y que en el Hospital Universitario ya no le iban a atender sino en hospitales públicos, pero no le dijeron en cuál.

"Yo tengo artritis reumatoide, me preocupa el Seguro Popular porque con ese iba al Universitario y sacaba mi cita y con ese seguro no me cobran nada y pues ahora que ya no existe, estoy preocupada por eso", mencionó la afectada.

Otro problema: También atenderá a extranjeros

El pasado viernes, El Horizonte dio a conocer que el 1 de enero entró en vigor el Insabi el cual tiene la misión de dar atención médica y medicamentos gratuitos no sólo a 71 millones de mexicanos que no tienen IMSS e Issste sino a los extranjeros que estén en el territorio nacional.

Según el Instituto Nacional de Migración, en el 2019 ingresaron al país 39 millones de extranjeros de los cuales el 97% fue con fines turísticos por lo que el restante 3% son migrantes.

Es decir, aparte de los mexicanos de población abierta, el Insabi le tendrá que dar atención a 1 millón 170 ,000 personas.

"Yo no veo que se limite a los mexicanos, ese es un punto que está la duda, muchos países le dan servicio a la población visitante, extranjeros, migrantes, yo creo que es una cuestión humanitaria atender a la gente en cuestión de salud, el asunto aquí es que no va a haber recursos suficientes para atender a la población con necesidades de atención médica.

"También hay el riesgo de que surjan pestes, son enfermedades contagiosas que se proliferan rápidamente entre la población y más si no hay filtros de entrada de población migrante", señaló presidenta del organismo "Pro Propuesta Ciudadana", Verónica Sada.

Rechaza Hospital Universitario a usuarios del Seguro Popular

Debido a que el Seguro Popular ya desapareció, personal del Hospital Universitario está enviando a los beneficiarios de ese programa al Hospital Metropolitano y si quieren atención ahí tienen que pagar cuotas cuando antes el servicio era gratuito.

Desde el miércoles, el personal ha avisado que las pólizas del Seguro Popular no tienen validez por lo que hay que depositar antes de ingresar a los servicios de ese nosocomio.

El argumento es que el Hospital Universitario no es público sino que pertenece a la Universidad Autónoma de Nuevo León mientras que el Metropolitano y otros 500 centros de salud estatal sí.

Según fuentes del Hospital Universitario, el Seguro Popular tenía un convenio de atención con ese hospital, pero al desaparecer y crearse el Insabi dejó de tener vigencia.

Por lo tanto, para recibir la atención de hospital de tercer nivel y medicamentos gratuitos, se tiene que renovar el convenio lo cual no ha sucedido.