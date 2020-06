Multas por no usar cubrebocas son excesivas: organismos

Monterrey.- Las medidas de multas contra quienes no utilicen cubrebocas fueron rechazadas por líderes sociales de la entidad.

Para la dirigente del colectivo Nosotros, Liliana Flores Benavides, no se tiene que llegar a eso, pues dijo las acciones coercitivas no son benéficas para los ciudadanos.

"La gente se enoja, hay irritacio´n social... Yo he visto a tra´nsitos que se ponen a multar a gente que va manejando porque no trae cubrebocas, pero no tiene porque traer cubrebocas si van solas. "Se tendri´an que establecer muy bien los para´metros para hacerlo, a mi´ me parece una medida exagerada, ridi´cula, este tipo de multas, yo la apuesto ma´s al proce- so de convencimiento de la gente", comento´ la activista.