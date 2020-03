Mujeres atiborran Zócalo y Macroplaza; exigen justicia

En el marco del Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres en Nuevo León y en todo el país se manifestaron en contra de la violencia y para exigir mayor reconocimiento a su rol en la sociedad.

Aquí en la Sultana del Norte, en diversos eventos mujeres exigieron a las autoridades garantizar una vida libre de acoso, abusos y agresiones. De igual forma solicitaron a la sociedad en general respeto y reconocimiento a su aportación en la vida económica y social.

Ayer la Macroplaza fue escenario de manifestaciones de las mujeres, una organizada por el Partido Acción Nacional (PAN) y otra por diversas asociaciones civiles.

Alrededor de las 14:00 horas, cientos de mujeres se concentraron en la Explanada de los Héroes portando pancartas con las leyendas "¡Vivas se las llevaron, vivas las queremos!", "¡Queremos derechos, no felicitaciones!", "¡Ni una más, ni una menos!", "¿Por qué te escandalizas por las que luchan y no por las que mueren?", "¡Nos queremos vivas, libres y sin miedo", "¡Por todas las que ya no tienen voz!" y "¡No es piropo, es acoso!", entre otras.

Disturbios en CMDX

La marcha del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México reunió a 80,000 asistentes y dejó un saldo de siete heridos, 52 atenciones médicas y seis detenidos. El gobierno capitalino reportó que la mayor parte de la marcha se llevó a cabo en paz; sin embargo, algunas mujeres encapuchadas realizaron disturbios en su camino al primer cuadro de la ciudad.

Siete personas resultaron lesionadas, entre ellas tres fotoperiodistas, una del periódico El Universal, otra de AP y una tercera no identificada, así como tres policías con quemaduras y una oficial con posible fractura.