´Mueren´ de sed sur de NL: campesinos de Dr. Arroyo imploran por ayuda

En el municipio de Doctor Arroyo se vive "un infierno por falta de agua", ya que en esa municipalidad del sur de Nuevo León aún no llegan las lluvias y la sequía cumple ya nueve meses.

Las comunidades de San Antonio de Peña Nevada, La Bolsa, Santa Lucía, Los Terrenos y El Capadero, todas del municipio de Doctor Arroyo, es fácil encontrar cuerpos en descomposición u osamentas de reses, burros, chivas y otros animales que murieron por falta de agua. Y además, casi ya no hay agua para consumo humano.

El panorama es desolador en estos asentamientos, que están a 329 kilómetros del sur de Monterrey, debido a la fuerte sequía que azota a la región desde agosto del año pasado.

Aunque en la metrópoli regia llegó un poco de agua este fin de semana, al sur del estado, en estos últimos nueve meses "si acaso ha lloviznado, pero muy pocas veces", según afirmaron pobladores, y eso ha provocado que los pozos de agua, aljibes y abrevaderos estén totalmente secos.

Odilón Hernández, comunero de San Antonio Peña Nevada, relató con dolor a El Horizonte que en marzo pasado murieron 40 cabras y un burro, porque de plano no hay nada de agua.

Pero, además de agua para su ganado, los habitantes también están batallando desde hace semanas para garantizar su consumo, pues se surten de una llave colectiva que casi todo el día no tiene suministro, ya que se las están racionando.

"No tenemos agua para nosotros y menos para los animales, se me han muerto hasta caballos, ya me quedé sin nada, sólo tengo las chivitas", afirmó Juan Martínez, otro poblador de San Antonio Peña Nevada.