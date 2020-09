Samuel García será 'el gallo' a la gubernatura: Dante Delgado

Monterrey.- El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, le dio el respaldo a Samuel García para que sea el candidato a la gubernatura de Nuevo León por ese partido.

De igual forma, indicó que MC irá solo en los comicios del próximo año, tanto a nivel federal como estatal.

En entrevista, tras acudir al informe legislativo de Samuel García, señaló "nosotros tenemos claridad, se está realizando un trabajo excepcional, quien me ha manifestado su interés abiertamente para participar como candidato es nuestro amigo Samuel García, y además hemos reflexionado y hemos platicado en el sentido en el que también se va a trabajar para darle toda la viabilidad del éxito electoral, en el proyecto del próximo año".

Y agregó que "no habrá alianza electoral en Nuevo León, no habrá alianza electoral, eso se los digo no como coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, sino como presidente del consejo nacional; se descartan, no habrá coaliciones".